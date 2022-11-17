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Власти Башкирии сообщили, как семьям мобилизованных получить льготные дрова

Сегодня, 10:15

В Башкирии семьям мобилизованных предоставят дрова за 10% от стоимости

Об этом сообщается в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан».

Отмечается, что дрова для отопления семьи участников СВО могут приобрести по льготной цене со скидкой 90%. Если же дрова такие граждане заготавливают самостоятельно, то древесину для этого они могут также купить по льготной цене с такой же скидкой.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно написать заявление и предоставить документ в местное лесничество. К заявлению нужно приложить копии паспорта, ИНН, документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания заявителя и членов его семьи и справку из военкомата об участии члена семьи в СВО.

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Готовые дрова семье доставят бесплатно — для этого потребуется справка из военкомата об участии члена семьи в СВО.

Напомним, что в Башкирии разработали 33 меры поддержки для семей участников СВО.

Ранее жительница Башкирии жаловалась на странице Радия Хабирова на гнилые дрова, которые привезли матери мобилизованного в Альшеевском районе. Глава местного сельсовета тогда объяснил, что эти дрова женщине выделили по личной просьбе мобилизованного мужчины, бесплатно, а не в рамках республиканских мер поддержки. Он также напомнил, что полностью бесплатных дров семьям участников СВО не полагается, им положена лишь скидка на их покупку.

#Наталья Балыкова#Общество#Мобилизация#2
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