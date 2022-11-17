Власти Башкирии сообщили, как семьям мобилизованных получить льготные дрова

Ранее жительница Башкирии жаловалась на странице Радия Хабирова на гнилые дрова, которые привезли матери мобилизованного в Альшеевском районе. Глава местного сельсовета тогда объяснил, что эти дрова женщине выделили по личной просьбе мобилизованного мужчины, бесплатно, а не в рамках республиканских мер поддержки. Он также напомнил, что полностью бесплатных дров семьям участников СВО не полагается, им положена лишь скидка на их покупку.