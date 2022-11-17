Власти Башкирии сообщили, как семьям мобилизованных получить льготные дрова

Отмечается, что дрова для отопления семьи участников СВО могут приобрести по льготной цене со скидкой 90%. Если же дрова такие граждане заготавливают самостоятельно, то древесину для этого они могут также купить по льготной цене с такой же скидкой.
Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно написать заявление и предоставить документ в местное лесничество. К заявлению нужно приложить копии паспорта, ИНН, документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания заявителя и членов его семьи и справку из военкомата об участии члена семьи в СВО.
Готовые дрова семье доставят бесплатно — для этого потребуется справка из военкомата об участии члена семьи в СВО.
Напомним, что в Башкирии разработали 33 меры поддержки для семей участников СВО.
Ранее жительница Башкирии жаловалась на странице Радия Хабирова на гнилые дрова, которые привезли матери мобилизованного в Альшеевском районе. Глава местного сельсовета тогда объяснил, что эти дрова женщине выделили по личной просьбе мобилизованного мужчины, бесплатно, а не в рамках республиканских мер поддержки. Он также напомнил, что полностью бесплатных дров семьям участников СВО не полагается, им положена лишь скидка на их покупку.