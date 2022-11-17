mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Министр МВД Башкирии Роман Деев уходит в отставку

Сегодня, 08:50
mvdmedia

Глава МВД Башкирии Роман Деев подал рапорт на увольнение

Источник Mkset знакомый с ситуацией подтвердил эту информацию. Также известно о проверке комиссией МВД РФ регионального ведомства.

О том, что Роман Деев ушел в отпуск с последующим увольнением, сообщает источник Mkset знакомый с ситуацией.

В МВД по Башкирии Mkset сообщили, что не располагают информацией об отставке министра.

Между тем, другой источник Mkset отмечал, что в начале следующей недели в Уфу приедет комиссия МВД РФ из 36 человек. По словам собеседника издания, Романа Деева должны были вызвать в кадровый департамент ведомства. В МВД по РБ эту информацию также не комментировали.

Отставка Романа Деева может быть связана со скандалами в ведомстве. В июле сотрудники ФСБ по Забайкальскому краю арестовали замминистра внутренних дел Башкирии Андрея Москвитина по подозрению в получении взятки в особо крупной размере.

Это не единственный скандал, связанный с сотрудниками республиканского ведомства. Ранее в Уфе возбудили уголовное дело о получении взяток в отношении экс-начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД Ильдуса Шайбакова, его заместителя и пяти подчиненных. По версии следователей, полицейские поставили на поток бизнес по выдаче водительских прав без прохождения экзаменов. У семьи Шайбакова суд по иску прокуратуры изъял имущество на 44 млн рублей.

Роман Деев родился 8 сентября 1966 года в Тамбове. Окончил Омскую высшую школу милиции. В органах внутренних дел служит с 1983 года. С 2001 года занимал должность заместителя начальника УВД по Тамбовской области — начальника штаба. В июне 2011 года был назначен на должность заместителя начальника УМВД РФ по Тамбовской области. С сентября 2012 года возглавлял УМВД по Забайкальскому краю. Министром внутренних дел Башкирии был назначен с 1 мая 2017 года.

#Наталья Балыкова#Происшествия#2
Подпишитесь
Министр МВД Башкирии Роман Деев прокомментировал информацию о своей отставке
Сегодня, 14:50
«Передал от него привет»: как вахтовика из Башкирии мобилизовали, а потом он пропал
Вчера, 12:27
Башкирия не планирует сокращать расходы на чиновников в новом году
Сегодня, 12:20
Депутат в Башкирии: у каждого седьмого жителя пуховик в кредит и одна пара обуви
Сегодня, 13:07
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29