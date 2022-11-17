Министр МВД Башкирии Роман Деев уходит в отставку

О том, что Роман Деев ушел в отпуск с последующим увольнением, сообщает источник Mkset знакомый с ситуацией.
В МВД по Башкирии Mkset сообщили, что не располагают информацией об отставке министра.
Между тем, другой источник Mkset отмечал, что в начале следующей недели в Уфу приедет комиссия МВД РФ из 36 человек. По словам собеседника издания, Романа Деева должны были вызвать в кадровый департамент ведомства. В МВД по РБ эту информацию также не комментировали.
Отставка Романа Деева может быть связана со скандалами в ведомстве. В июле сотрудники ФСБ по Забайкальскому краю арестовали замминистра внутренних дел Башкирии Андрея Москвитина по подозрению в получении взятки в особо крупной размере.
Это не единственный скандал, связанный с сотрудниками республиканского ведомства. Ранее в Уфе возбудили уголовное дело о получении взяток в отношении экс-начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД Ильдуса Шайбакова, его заместителя и пяти подчиненных. По версии следователей, полицейские поставили на поток бизнес по выдаче водительских прав без прохождения экзаменов. У семьи Шайбакова суд по иску прокуратуры изъял имущество на 44 млн рублей.
Роман Деев родился 8 сентября 1966 года в Тамбове. Окончил Омскую высшую школу милиции. В органах внутренних дел служит с 1983 года. С 2001 года занимал должность заместителя начальника УВД по Тамбовской области — начальника штаба. В июне 2011 года был назначен на должность заместителя начальника УМВД РФ по Тамбовской области. С сентября 2012 года возглавлял УМВД по Забайкальскому краю. Министром внутренних дел Башкирии был назначен с 1 мая 2017 года.