Министр МВД Башкирии Роман Деев уходит в отставку

Роман Деев родился 8 сентября 1966 года в Тамбове. Окончил Омскую высшую школу милиции. В органах внутренних дел служит с 1983 года. С 2001 года занимал должность заместителя начальника УВД по Тамбовской области — начальника штаба. В июне 2011 года был назначен на должность заместителя начальника УМВД РФ по Тамбовской области. С сентября 2012 года возглавлял УМВД по Забайкальскому краю. Министром внутренних дел Башкирии был назначен с 1 мая 2017 года.