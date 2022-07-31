Суд в Чите арестовал замначальника МВД Башкирии Андрея Москвитина на 2 месяца

Москвитин не первый высокопоставленный чиновник из Башкирии оказавшийся в поле зрения правоохранителей. Не так давно состоялось, а точнее должно было состояться первое заседание по делу двух министров Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева о превышении полномочий. Июльское заседание суда оказалось предварительным, следующее же назначено на 9 августа.