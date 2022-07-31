Суд в Чите арестовал замначальника МВД Башкирии Андрея Москвитина на 2 месяца

В Забайкальском крае заместителя министра внутренних дел Башкирии Андрея Москвитина, которого подозревают в получении взятки в особо крупной размере. Как и других подследственных высокопоставленного чиновника арестовали на два месяца и по ходатайству следователей взят под стражу.
Напомним, заместителя министра внутренних дел Башкирии Андрея Москвитина, который в 2019 году возглавил уголовный розыск Башкирии, задержали в пятницу 29 июля сотрудники ФСБ по Забайкальскому краю. Ранее он возглавлял уголовный розыск в Забайкальском крае.
Москвитин не первый высокопоставленный чиновник из Башкирии оказавшийся в поле зрения правоохранителей. Не так давно состоялось, а точнее должно было состояться первое заседание по делу двух министров Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева о превышении полномочий. Июльское заседание суда оказалось предварительным, следующее же назначено на 9 августа.
Стоит напомнить и о том, что в июле сотрудники ФСБ по делу очень похожему на дело Беляева и Кучарбаева задержали мэра города Давлеканово Вячеслава Гапоненко. Его как и министров названных выше подозревают в превышении должностных полномочий, которое связано с водоочистными сооружениями в городе.