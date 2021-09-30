Суд изъял имущество у «золотого гаишника» из Башкирии Ильдуса Шайбакова

Ранее сообщалось, что прокуратура обратилась в суд с заявлением об изъятии имущества подозреваемого на сумму 44 миллиона рублей еще в апреле текущего года, когда в ходе антикоррупционных проверок Шайбаков не сумел подтвердить источники доходов. У бывшего начальника было обнаружено следующее имущество: одна квартира, три офиса в Уфе, дом с участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника. И помимо этого, прокуратура потребовала изъять у Шайбакова 66 тысяч рублей и 60,1 тысяч долларов США, что в переводе в рубли составляет 4,37 миллиона рублей. Сообщается, что денежные средства были обнаружены в результате обысков.