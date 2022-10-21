«Лицо города»: уфимка пожаловалась на грязные автобусы частного перевозчика «Автомиг»

Жительницы Уфы пожаловалась на состояние автобусов частного перевозчика «Автомиг». В частности, женщина указывает на то, что все автобусы маршрута № 167 с самого утра ездят по городу грязные. По словам уфимки, тем утром погода была сухая и потому не понятно, «где они нашли грязь».
Свои претензии уфимка опубликовала в социальных сетях главы Башкирии, а также для сравнения прикрепила фотографии автобусов перевозчиков «Автомиг» и «Башавтотранс».
— Те же автобусы Башавтотранса на фото чистые, к сожалению, не знаю как называется перевозчик на 167 маршруте. Автобусы это лицо города, но почему-то не все это понимают, — негодует женщина.
Согласно информации Basis, компания ООО «Авитомиг» была зарегистрирована в 2017 году, ее генеральным директором является Акопджанян Валерий Георгиевич. Отметим, что юридический адрес компании находится в Москве, а в Башкирии, как и в Пермском край и Ярославской области, находятся ее филиалы.
Примечательно, транспортный эксперт Олег Арефьев еще зимой этого года заявлял, что компания была назначена «любимым перевозчиком» властей. По его словам, Радий Хабиров благословил перевозчика на «завоевание им города, посетив его „площадку“ в чистом поле оценив его автобусы».