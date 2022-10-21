«Лицо города»: уфимка пожаловалась на грязные автобусы частного перевозчика «Автомиг»

Жительницы Уфы пожаловалась на состояние автобусов частного перевозчика «Автомиг». В частности, женщина указывает на то, что все автобусы маршрута № 167 с самого утра ездят по городу грязные. По словам уфимки, тем утром погода была сухая и потому не понятно, «где они нашли грязь».