Любимый перевозчик властей: транспортный эксперт раскрыл секрет нового маршрута в Уфе

По мнению эксперта, Башкирия «все глубже погружается в состояние хаоса» во время сообщений о транспортном прорыве и успехе, о чем и сообщил на своей странице в соцсети 14 февраля.

Транспортный эксперт Олег Арефьев из Уфы дал весьма неоднозначную оценку ходу транспортной реформы как в столице Башкирии, так и по региону в целом. Но речь в его посте шла именно об Уфе, саму ситуацию в городе он назвал "цирком". В Уфе продолжается цирк с новым перевозчиком, которого сам глава благословил на завоевание им города, посетив его «площадку» в чистом поле и оценив его автобусы «большого класса» в которые по заявленному нормативу можно натолкать только школьников начальных классов.Олег Арефьев Арефьев приводит в своей статье цитату Радия Хабирова, тот на прошлой неделе рассказал о том, что 14 февраля на улицы Уфы выйдут 35 автобусов, которые будут осуществлять перевозки из Черниковки до аэропорта через проспект Октября, Зеленую рощу и проспект Салавата Юлаева. Арефьев сообщает, что автобусы и правда вышли в рейсы. Только вот несколько по другому маршруту № 167 АБЗ — Кафе Отдых, через ВАЗ, ДК УМПО… и далее через Первомайскую и по Проспекту Октября. По факту автобусы пустили просто по самому «жирному» маршруту, вместо того, чтобы пустить его в проблемные районы города его пустили там, где и так и все хорошо и вообще автобусы толкаются на остановках стоя в очередях.Олег Арефьев Объясняет Арефьев и то, почему, по его мнению, маршрут неожиданно сократился и не будет продолжать следовать до аэропорта, о чем изначально сообщил Радий Хабиров. Арефьев не указывает точной причины и предполагает, что их может быть несколько, но одно из предположений все же высказывает. Маршрут в аэропорт это уже маршрут, выходящий за пределы города и соответственно относящийся к компетенции республиканского Минтранса и в отличии от вообще ничего не понимающего Хмарина (глава транспортного управления Уфы — прим.ред) в городе, Клебанов (заместитель министра транспорта Башкирии — прим.ред.) не захотел подставляться, запуская в принципе левый маршрут.Олег Арефьев Видит Олег Арефьев и вероятные причины такого положения дел. По его мнению, «Автомиг» был назначен «любимым перевозчиком», и автобусы будут ездить там, где им удобно, и так, как они хотят. По сути мне сейчас подсказали в личной переписке с одним человеком аналогию со «Звездой» если кто-то помнит такую компанию в Уфе, только работать она будет под крышей самого главы.Олег Арефьев Не оставил без внимания эксперт по транспорту Арефьев и гениальную по его мнению формулировку «маршрут тестируется». По его мнению именно она позволяет маршруту существовать и перевозить пассажиров без попадания в реестр, причем в «тестовом режиме» эти автобусы могут передвигаться не имея даже временных карт, причем делать это они могут все, что захотят.

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