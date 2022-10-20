В Уфе отец школьника пожаловался на принуждение к изучению башкирского

Мужчина заявил, что в городской школе № 147 учителя, заставляя писать заявления на изучение башкирского языка, ссылаются на указание директора, а директор — на указание регионального министерства образования.
«При этом ходят разговоры, что это ваша личная инициатива, а так же что вы лично говорили о том, что школьный диплом без башкирского языка необходимо считать недействительным (сам я не нашел подтверждения данным словам)», — добавил уфимец.
Он также отметил, что семья ребенка — русско-татарская, и родители воспринимают навязывание этого предмета как ущемление их прав.
«Считаем, что эти часы (около 400) в школе ребенок может потратить более продуктивно. Очень много негатива получили из-за этого момента при поступлении в первый класс. Большинство (у нас на классном собрании таких было 80%) родителей против изучения башкирского языка, но абсолютно все написали заявления, так как не хотят и боятся ругаться с директором в первом классе», — написал он.
Уфимец подчеркнул, что считает такую ситуацию «вопиющей несправедливостью» и поднимет этот вопрос позже. Обращаясь к главе региона, он отметил, что понимает его стремление поддерживать развитие башкирского языка в республике, а также учителей по этому предмету, «но ситуация вышла из-под контроля».
«Данный вопрос необходимо решать системно, а „добровольные заявления от родителей“, которые на самом деле против, — это принуждение. Уверен, что изучение истории и культуры Башкортостана должны входить в обязательную программу, но изучение башкирского языка должно быть добровольным», — заключил он.
Как сообщал Mkset, ранее прокуратура инициировала проверку по жалобам родителей на принуждение к изучению башкирского языка. Ее результаты пока неизвестны.