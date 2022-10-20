В Уфе отец школьника пожаловался на принуждение к изучению башкирского

«Считаем, что эти часы (около 400) в школе ребенок может потратить более продуктивно. Очень много негатива получили из-за этого момента при поступлении в первый класс. Большинство (у нас на классном собрании таких было 80%) родителей против изучения башкирского языка, но абсолютно все написали заявления, так как не хотят и боятся ругаться с директором в первом классе», — написал он.