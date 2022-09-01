Как математика и русский: родители пожаловались на принуждение к изучению башкирского

«С 1 сентября вступает в силу обновленный ФГОС. Это означает, что те школьники, которых зачислят с 1 сентября, будут учиться по новым стандартам. В отношении тех, кто начал учиться ранее 1 сентября — продолжат действовать предыдущие. В том числе — и первоклассников, зачисленных в школу до 1 сентября. Но еще в апреле школы устраивали родительские собрания, где собирали с родителей заявления о переводе на новый ФГОС. То есть всех учеников раньше времени перевели на новые стандарты. При этом говорили только об их плюсах — а там, с моей точки зрения, есть и минусы. Что касается башкирского языка, то родителям сказали, что в новом ФГОС он обязателен для изучения. Но это не так — в ФГОС по-прежнему говорится „по заявлению законных представителей“. То есть: есть заявление — образовательное учреждение обязано предоставить, нет заявления — навязывание изучения башкирского государственного языка незаконно», — объяснила она.