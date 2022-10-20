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Уфимцам предложили психотерапевтическую помощь из-за стресса в связи с мобилизацией

20 октября 07:25
Фото: 1MI
Бороться с посттравматическим стрессовым расстройством пригласил в Республиканский клинический психотерапевтический центр Минздрав Башкирии 20 октября.

Жителям Уфы предложили помощь специалистов, психологов и психотерапевтов. Минздрав Башкирии сообщил о том, что отрицательные эмоции и события в жизни человека способны привести его к посттравматическому стрессовому расстройству, а на сегодняшний день каждый россиянин столкнулся со стрессом из-за частичной мобилизации.

Причем речь идет не только о самих резервистах, но и о их близких, для которых произошедшее может спровоцировать сильный стресс. А стресс как известно приводит не только к физическим болезням, но и может пошатнуть здоровье психоэмоциональное, вплоть до алкоголизма. Упомянули среди последствий стресса также проблемы с адаптацией или же приспосабливаемостью к меняющимся реалиям и повышением уровня тревожности.

Тех, кто испытывает сильные переживания и трудности Минздрав пригласил получить помощь профильных специалистов в РКПЦ, который расположен в Уфе по улице Зорге, 73/3.

В апреле нынешнего года Mkset публиковал большое интервью с психотерапевтом, где специалист рассказал как справляться с тревогой и стрессом и давал полезные практические советы по сохранению ментального здоровья.

#Новости#3#Ирина Деревянчук#Общество
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