Уфимцам предложили психотерапевтическую помощь из-за стресса в связи с мобилизацией

Причем речь идет не только о самих резервистах, но и о их близких, для которых произошедшее может спровоцировать сильный стресс. А стресс как известно приводит не только к физическим болезням, но и может пошатнуть здоровье психоэмоциональное, вплоть до алкоголизма. Упомянули среди последствий стресса также проблемы с адаптацией или же приспосабливаемостью к меняющимся реалиям и повышением уровня тревожности.