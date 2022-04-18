Как теперь жить? Психотерапевт из Уфы рассказал, что делать со стрессом и тревогой

— Ответственность легко перекладывается вообще на любые эмоции. Не убрался дома потому, что грустил. Перебил всю посуду, потому что был в ярости. Убежал, потому что было страшно. Пример можно привести с любой эмоцией, но результат одинаковый, все претензии с человека, объясняющего тот или иной поступок своими эмоциями стекают как с гуся вода. Но эмоция это не причина, а повод. Причиной служат мысли, а как разбираться с ними мы уже обсуждали. Важна причина, а не повод. Тем более, что когда нас раздражает начальник мы в состоянии сдержаться и на накричать на него и тем более не кинуться в драку, а вот со своими домочадцами многие себе позволяют дать волю поступкам, вызванным эмоциями. Так что со своими эмоциями тоже стоит работать, как минимум проговаривать их как в случае с мыслями. Сказать себе «я сейчас испытываю злость» разделяет человека от эмоций, напоминает ему о том, что эмоция это лишь его часть.