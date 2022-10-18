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В Башкирии создали горячую линию по начислениям за отопление

18 октября 05:58
Фото: 1MI
Проведут мероприятие на «горячую тему» начислений за тепло специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

В четверг 20 октября для жителей Башкирии в приемной президента РФ Владимира Путина состоится горячая линия по весьма горячим вопросам — предметом обсуждения на горячей линии станут две темы, это вопросы касающиеся начислений за отопление, а также о изменении порядка формирования платежей за «новую строчку» в платежках — содержание общего имущества и МКД.

Пройдет горячая линия с 10 до 12 часов 20 октября, жителям же предлагается интересующие их вопросы задавать по телефонам:

  • 8 (347)229-74-76
  • 8 (347) 229-74-58

Напомним, с первого сентября в квитанциях жильцов появилась новая строка под аббревиатурой СОИ, о том что она означает и во сколько может обойтись жителям Mkset разузнал у эксперта в сфере ЖКХ Вадима Белякова. Тем временем вчера, 17 октября Радий Хабиров на оперативке пожелал, чтобы во всем мире нынешняя зима была самой холодной.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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