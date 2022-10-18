В Башкирии создали горячую линию по начислениям за отопление

В четверг 20 октября для жителей Башкирии в приемной президента РФ Владимира Путина состоится горячая линия по весьма горячим вопросам — предметом обсуждения на горячей линии станут две темы, это вопросы касающиеся начислений за отопление, а также о изменении порядка формирования платежей за «новую строчку» в платежках — содержание общего имущества и МКД.
Пройдет горячая линия с 10 до 12 часов 20 октября, жителям же предлагается интересующие их вопросы задавать по телефонам:
Напомним, с первого сентября в квитанциях жильцов появилась новая строка под аббревиатурой СОИ, о том что она означает и во сколько может обойтись жителям Mkset разузнал у эксперта в сфере ЖКХ Вадима Белякова. Тем временем вчера, 17 октября Радий Хабиров на оперативке пожелал, чтобы во всем мире нынешняя зима была самой холодной.