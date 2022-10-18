В Башкирии создали горячую линию по начислениям за отопление

Напомним, с первого сентября в квитанциях жильцов появилась новая строка под аббревиатурой СОИ, о том что она означает и во сколько может обойтись жителям Mkset разузнал у эксперта в сфере ЖКХ Вадима Белякова. Тем временем вчера, 17 октября Радий Хабиров на оперативке пожелал, чтобы во всем мире нынешняя зима была самой холодной.