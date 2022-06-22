Эксперт ЖКХ о новой плате за «коммуналку» в Уфе: «Суммы вырастут на 400% за 4 месяца»

21 июня власти провели совещание, на котором сообщили, что по постановлению Правительства РФ с 1 сентября этого года плату за сверхнормативы по ОДН переложат с «управляшек» на жильцов. Эксперт в сфере ЖКХ Вадим Беляков разъяснил Mkset на конкретном примере, как изменятся суммы и почему власти пошли на этот шаг.

В феврале текущего года Правительство РФ опубликовало постановление № 92, согласно которому с 1 сентября применяется новый порядок расчета КР на СОИ (коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества — прим.ред.). Нововведение будет обязывать оплачивать услуги на ОДН всех потребителей. При этом управляющие компании будут иметь право делать корректировку, сумма которой впервые будет выставлена уфимцам в конце первого квартала 2023 года. Ранее глава Городского центра общественного контроля в сфере ЖКХ Уфы Рим Булатов подчеркнул, что вводимые изменения порядка расчетов выгодны всем: — для добросовестных собственников жилья — это возможность видеть порядок в платежках и прозрачные расчеты, а также получать качественные коммунальные услуги; — для управляющих организаций — избавление от убытков за ресурсы; — для ресурсоснабжающих организаций — своевременное получение платежей за поставленные ресурсы. В это же время специалисты в сфере ЖКХ оценивают данное нововведение как «полный проигрыш для населения и максимальную защиту правительством интересов ресурсоснабжающих организаций». Так, управдом и кандидат наук Павел Кузнецов считает, что перекладывание платы за сверхнормативы по ОДН приведет к коллапсу коммерческого учета, а управляющие компании будут демотивированы восстановить этот учет и смогут законно выставить небалансы жильцам. По мнению Кузнецова, «управляшки» перестанут экономить коммунальные ресурсы, т. к. платить за ОДН будут жильцы. Эксперт в сфере ЖКХ Вадим Беляков объяснил Mkset, что сейчас к услугам ОДН относятся холодная и горячая вода, электроэнергия и водоотведение. В настоящее время эти услуги оплачиваются в Уфе по нормативам, утвержденным Госкомитетом РБ по тарифам. Суммы умножаются на площадь общедомового имущества и делятся на всех жильцов. Но в настоящее время не все квартиры вовремя или вообще передают показания счетчиков — возникает дисбаланс в объеме потребленных услуг. По словам Белякова, такие несостыковки становятся причиной долгов и убытков у управляющих компаний. С 1 сентября «управляшек» хотят избавить от этих убытков — компании смогут делать корректировки, которые обязаны будут оплатить жильцы. — Корректировки увеличат суммы платежей за услуги ОДН на 200-400%, это следует из официальных данных мэрии города. И это только за четыре месяца, с сентября по декабрь 2022 года. К примеру, вы платите за четыре ресурса на ОДН по 20 рублей за каждую услугу, или 80 рублей за четыре услуги в месяц. В будущем управляющая компания имеет право произвести перерасчёт на сумму небаланса между показаниями общедомового счетчика и суммами всех индивидуальных счетчиков, и этот небаланс для отдельной квартиры уже будет составлять как минимум 60 рублей за четыре месяца. К 2024 году корректировки увеличат суммы в строчках за ОДН на 800-1600%, — считает Беляков. Эксперт в сфере ЖКХ так же, как и Кузнецов, подчеркивает, что по новому законодательству у управляющих компаний не будет мотивации работать с ресурсами и платежами за них. По его мнению, не будет мотивации и у ресурсников, которые обязаны по закону контролировать правильность показаний счетчиков жильцов. — Ни о какой прозрачности расчетов здесь речи быть не может, — считает Беляков. — Непонятно, как обычная уфимская бабушка сможет сесть и проверить правильность корректировки. Возможно, управляющие компании или ресурсники придумают какую-то программу, чтобы жителям не пришлось садиться и считать это все самим самостоятельно. Однако пока верится в это с трудом, — заключил эксперт.

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