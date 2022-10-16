Новые авиарейсы из Уфы в Махачкалу и обратно начнут регулярно выполняться через месяц

Перевозку до 100 пассажиров за рейс будет осуществлять Sukhoi Superjet 100, время в полете из столицы одной республики до столицы другой составит почти три часа — без пяти минут три часа или 2 часа и 55 минут. Известно и то, что полеты будут еженедельными, каждую среду желающие смогут менее чем за три часа добраться до места назначения.