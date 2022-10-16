mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новые авиарейсы из Уфы в Махачкалу и обратно начнут регулярно выполняться через месяц

16 октября 10:01
Фото: 1MI
Анонс нового субсидируемого внутреннего рейса на юг страны опубликовала пресс-служба аэропорта Уфы 16 октября.

Ровно через месяц, 16 ноября из Уфы на регулярной основе начнут выполняться новые авиарейсы в столицу республики Дагестан Махачкалу от авиакомпании Red Wings.

Перевозку до 100 пассажиров за рейс будет осуществлять Sukhoi Superjet 100, время в полете из столицы одной республики до столицы другой составит почти три часа — без пяти минут три часа или 2 часа и 55 минут. Известно и то, что полеты будут еженедельными, каждую среду желающие смогут менее чем за три часа добраться до места назначения.

Однако авиарейсы в Махачкалу из Уфы действуют и в данный момент, мало того, полеты осуществляются дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, однако выполняет их другая авиакомпания — Nordwind Airlines.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44