В Уфе вандалы облили краской Монумент Дружбы

В Уфе злоумышленники осквернили Монумент Дружбы. Так, часть скульптурной группы оказалась залита красной краской. Об этом в соцсетях сообщил организатор экстремистского сообщества «Башкорт»* Руслан Габбасов.
По мнению Габбасова, акт вандализма был совершен в ночь с 30 сентября на 1 октября. В настоящий момент выяснить, кто стоит за правонарушением, не удалось. При этом в своем блоге активист отмечает, что алая краска, вылитая по центру монумента, навевает мысли о том, что памятник «будто потек кровью».
Напомним, ранее в Стерлитамаке вандалы сорвали буквы с памятника Воину-победителю. Глава местной администрации отметил, что это происходит здесь уже не в первые. Также ранее в Миякинском районе республики злоумышленники испортили недавно появившуюся здесь «Аллею Славы» — вандалы вырвали из земли недавно посаженные здесь деревья.
* 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.