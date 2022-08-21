mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии вандалы опять сорвали буквы с памятника Воину-победителю

21 августа 12:22
Фото: соцсети
По словам главы Стерлитамакского района, вандализмом занимаются дети и подростки.

в Башкирии вандалы сорвали буквы с памятника Воину-победителю, об этом сообщил глава Стерлитамакского района в своих социальных сетях. Как написал чиновник, такое происходит уже не в первый раз.

— Знаю, это рук дело детей и подростков! Проблему-то ведь нужно как-то решать! — возмутился Марс Кашапов.

Глава района также подчеркнул, что родители должны сделать замечание своим детям и научить нормам морали и дозволенности младшее поколение.

Ранее мы писали о том, что в Стерлитамаке изуродовали очередной военный памятник. Примечательно, что скульптуру сломали спустя две недели после ее установки.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48