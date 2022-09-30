В Уфе 30 сентября пройдут массовые проверки водителей

Также ранее в пресс-службе МЧС республики сообщили о неблагоприятных погодных условиях, прогнозируемых в Башкирии в ближайшие дни. По данным ведомства, движение на дорогах может затруднить туман. Видимость в этом случае может составить 500 метров и менее. Подробнее о том, какая погода ожидается в республике в грядущие выходные, Mkset рассказывал здесь.