В Уфе 30 сентября пройдут массовые проверки водителей

В течение сегодняшнего дня на дорогах башкирской столицы сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия и массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.
Сообщается, что особое внимание в ходе мероприятий будет уделено предупреждению административных правонарушений. Также проверки направлены на пресечение случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии и перевозке в салоне несовершеннолетних с нарушением соответствующих предписаний.
Напомним, только за утро 30 сентября в республике было зарегистрировано три ДТП, унёсших жизни троих человек. Примечательно, что все три инцидента с летальным исходом произошли в течение получаса.
Также ранее в пресс-службе МЧС республики сообщили о неблагоприятных погодных условиях, прогнозируемых в Башкирии в ближайшие дни. По данным ведомства, движение на дорогах может затруднить туман. Видимость в этом случае может составить 500 метров и менее. Подробнее о том, какая погода ожидается в республике в грядущие выходные, Mkset рассказывал здесь.