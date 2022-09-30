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В Уфе 30 сентября пройдут массовые проверки водителей

30 сентября 12:47
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О проведении профилактических мероприятий сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе

В течение сегодняшнего дня на дорогах башкирской столицы сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия и массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.

Сообщается, что особое внимание в ходе мероприятий будет уделено предупреждению административных правонарушений. Также проверки направлены на пресечение случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии и перевозке в салоне несовершеннолетних с нарушением соответствующих предписаний.

Напомним, только за утро 30 сентября в республике было зарегистрировано три ДТП, унёсших жизни троих человек. Примечательно, что все три инцидента с летальным исходом произошли в течение получаса.

Также ранее в пресс-службе МЧС республики сообщили о неблагоприятных погодных условиях, прогнозируемых в Башкирии в ближайшие дни. По данным ведомства, движение на дорогах может затруднить туман. Видимость в этом случае может составить 500 метров и менее. Подробнее о том, какая погода ожидается в республике в грядущие выходные, Mkset рассказывал здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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