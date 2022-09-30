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На дорогах Башкирии в течении получаса в трех ДТП погибли три человека

30 сентября 06:42
Фото: 1MI
О трех ДТП с погибшими и о том как можно обезопасить себя на дорогах в межсезонье рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов 30 сентября.

29 сентября на дорогах Башкирии всего за полчаса в трех разных автомобильных авариях погибли три человека. Произошли ДТП в разных районах Башкирии, а именно в Хайбуллинском, Мишкинском и в Дюртюлинском. Погибли в ДТП двое водителей и один пешеход.

Вечером 29 сентября в на дороге Юлдыбаево-Акъяр-Сара водитель иномарки съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. От травм 36-летний мужчина скончался на месте. В это же время на дороге Елышево-Староатнагулово съехал с дороги в кювет и опрокинулся еще одни водитель иномарки, после чего 31-летний мужчина скончался еще до приезда медиков скорой помощи. Третий случай, в котором погиб под колесами грузовика 67-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте. По всем фактам проводятся проверки и идут разбирательства.

Владимир Севастьянов дал участникам дорожного движения ряд рекомендаций, в числе которых воздержание от поездок в сложных погодных условиях на личном авто, предпочтение глава ГИБДД рекомендовал отдать поездкам на общественном транспорте.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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