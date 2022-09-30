На дорогах Башкирии в течении получаса в трех ДТП погибли три человека

Вечером 29 сентября в на дороге Юлдыбаево-Акъяр-Сара водитель иномарки съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. От травм 36-летний мужчина скончался на месте. В это же время на дороге Елышево-Староатнагулово съехал с дороги в кювет и опрокинулся еще одни водитель иномарки, после чего 31-летний мужчина скончался еще до приезда медиков скорой помощи. Третий случай, в котором погиб под колесами грузовика 67-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте. По всем фактам проводятся проверки и идут разбирательства.