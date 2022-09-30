Машина надежды: какие перспективы у российской автомобильной промышленности?

Эксперты подчеркивают, что восстановить в России полноценное автомобильное производство, а не сборку из импортных деталей, задача очень не простая. Сборочных заводов в стране много, но большинство из них стоят — либо по решению собственников, либо просто нет поставок деталей. В первую очередь — решать нужно проблему с комплектующими, которые в России не производятся.