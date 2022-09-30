Машина надежды: какие перспективы у российской автомобильной промышленности?

По оценкам экспертов, рынок автомобилей за этот год может потерять около 70% своего объема. Неудивительно: большинство работавших в России мировых автокомпаний прекратили поставки комплектующих и остановили свои заводы.
Из числа заводов работали только отечественный УАЗ и китайский Haval, в конце лета запустил конвейер «АвтоВАЗ» (выпуск Granta и Niva в упрощенных комплектациях). Идут разговоры о возрождении «Москвича» — на мощностях, ранее принадлежавших «Renault». Похожая история и с грузовыми автомобилями.
Эксперты подчеркивают, что восстановить в России полноценное автомобильное производство, а не сборку из импортных деталей, задача очень не простая. Сборочных заводов в стране много, но большинство из них стоят — либо по решению собственников, либо просто нет поставок деталей. В первую очередь — решать нужно проблему с комплектующими, которые в России не производятся.
Одновременно с этим остается один из главных страхов на рынке автопрома об экспансии китайских производителей, для которых освободились целые ниши рынка.
По словам депутата Госдумы Владимира Павлова, сейчас разрабатываются стратегия развития автопрома до 2035 года и аналогичный документ для «АвтоВАЗа», которые опираются на собственные силы страны.