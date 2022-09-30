«Им важен внешний вид»: как и что покупают мобилизованные в военторгах Уфы

«Это как у рыбаков: количество рыбы, которую они поймают, не зависит от того, какая на них куртка, но им важен их внешний вид, они выбирают для себя снаряжение, смотрят в зеркале, как сидит на них одежда», — объяснил собеседник Mkset. В то же время списки, с которыми сейчас ходят родственники мобилизованных — это снаряжение для передовой, а не для сборов, на которые направляются призванные мужчины, напомнил собеседник Mkset. Вероятно, часть из этих мобилизованных после учений вернется домой — например, указанная военно-учетная специальность (ВУС) окажется неподходящей. Может случиться так, что человек не имеет необходимых знаний (ВУС указана, но на самом деле в армии он необходимых навыков так и не получил).