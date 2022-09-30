«Им важен внешний вид»: как и что покупают мобилизованные в военторгах Уфы

Списки самого необходимого для военных сборов появились с первых дней после объявления частичной мобилизации. Родственники военнослужащих признаются, что эти списки им выдают в военкоматах и рассылают из «учебок». Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич ранее эту информацию опроверг: всем необходимым обмундированием мобилизованных обеспечивает страна, однако люди с боевым опытом (зачастую это добровольцы) покупают снаряжение, которое может им пригодиться при выполнении военных задач. «Это их личное желание, мы не можем этому препятствовать», сказал он, подчеркнув, что «абсолютно никаких команд» закупать одежду и снаряжение не поступало.
Между тем в районах сейчас собирают деньги на спальники и газовые горелки. Такой сбор начали в Куюргазинском районе. Глава муниципалитета Юлай Ильясов объяснил эту необходимость тем, что в зоне боевых действий централизованное снабжение запаздывает. Поэтому здесь решили закупить для бойцов самое необходимое — то, что точно не будет лишним.
Примерно так же рассуждают местные швеи. В чате сообщества «Шьем для наших Башкортостан» уже более 700 швей и вязальщиц. Сейчас они шьют туристические сиденья, флисовые толстовки, подшлемники, термобелье, митенки и варежки. Те, кто умеет вязать, — вяжут носки.
Теплые шерстяные носки для отправки военным собирают и в Комитете защиты граждан и военнослужащих Башкирии. Руководитель общественной организации Владимир Симарчук считает, что проблемы с обеспечением военнослужащих все же носят временный характер, и вскоре логистика будет отлажена.
В комментариях к постам главы Башкирии — буря недовольства тем, что родственникам приходится самостоятельно собирать мобилизованных. В списках, которые гуляют по соцсетям, не только самые необходимые личные вещи и продукты, но и, например, бронежилет и шлем, которые «желательно» приобрести самим.
В самый скромный комплект бойца сейчас включены два рюкзака (большой на 60 литров и маленький на 20 литров). Тактические рюкзаки в уфимских военторгах обойдутся в 2 750 рублей и 2 000 соответственно. В списке необходимого есть спальный мешок (3 000 рублей), коврик-пенка (500 рублей), газовая горелка с баллонами (2 500 рублей) и мультитул, или многофункциональный походный инструмент (2 000 рублей). Также важно иметь разгрузочный жилет (4 000 рублей).
В комплект одежды входит костюм «Горка» — демисезонный стоит около 4 000 рублей, зимний комплект обойдется в пять тысяч. В списках 10 пар обычных носков и как минимум пара теплых (все вместе — порядка 600 рублей), две или более пары трусов (1 000 рублей), термобелье (от 3 000 рублей). Военнослужащие с боевым опытом рекомендуют взять теплое нательное белье (700 рублей за комплект). Также нужен ветро-влагозащитный костюм (2 500 рублей), подшлемник (350 рублей), тактические перчатки и рукавицы (еще тысяча рублей). Обувь — ботинки или берцы — в магазинах Уфы стоят около 4 000 рублей.
Помимо этого понадобятся различные «мелочи» типа фонариков (налобного и обычного), ниток и иголок, изоленты, аптечки для первой помощи с необходимыми лекарствами, кнопочный телефон (смартфоны брать нельзя), пауэрбанк и батарейки.
В перечень самых необходимых предметов входит также металлическая посуда (котелок, ложка и кружка), средства гигиены и продукты на первые два-три дня. Таким образом, даже самый минимальный набор одежды и предметов первой необходимости будет стоить около 30 тысяч рублей.
Ранее в республиканском военкомате рекомендовали мобилизованным брать с собой химические грелки, а председатель башкирского отделения союза ветеранов Афганистана Дмитрий Глушко посоветовал взять антисептики для ног (дезинфицирующие средства и средства от грибка) и обуви. Могут пригодиться гигиенические женские прокладки, которые кладут в обувь вместо стелек.
Если же дополнительно покупать бронежилет и шлем, то сумма приблизится к 100 тысячам рублей. Так, самый недорогой бронежилет четвертого класса защиты можно купить за 20 000 рублей, а стоимость бронешлема начинается от шести тысяч. При этом средства защиты можно приобрести с рук: полный их комплект на популярном сайте с объявлениями (бронежилет, шлем и сумка) продают за 37 тысяч. Другой продавец выставил «счастливый, прошедший Чечню» бронежилет за 5 000 рублей. Но нужно понимать, что от момента получения повестки до отправки мобилизованных в место дислокации, как правило, проходит не так много времени. Обучение также проходит в достаточно сжатые сроки. То есть, например, заказать необходимые вещи не получится — нужно быстро их найти и успеть купить.
В военторгах число покупателей после объявления о частичной мобилизации увеличилось, сообщали российские СМИ. Сейчас продавцы в подобных магазинах Уфы практически все время заняты. Они отмечают, что давать какие-либо рекомендации покупателям заранее бессмысленно — экипировку подбирают в магазине.
Как сообщил Mkset владелец одного из таких местных магазинов и бывший военный, родственникам вовсе не обязательно полностью экипировать мобилизованных.
«Армия в состоянии одеть мобилизованных. На месте им все выдадут. Есть те, кто закупает полный набор амуниции. Есть и те, кто вообще ничего не закупает — и никто не остается раздетым. Острой необходимости в этом нет, здесь больше вопросы комфорта: в армии выдадут берцы, но они тяжелые. Сейчас призываются мужчины немолодые, им важно удобство. А кроме того, у них есть на это средства — они могут себе позволить легкую обувь по ноге. То же самое касается и куртки. Некоторым армейские вещи могут показаться недостаточно теплыми — мы все разные — поэтому они дополнительно покупают нательное белье. Кто-то хочет легкую куртку», — объясняет он.
Со слов продавца, этот процесс закупки часто инициируют и родственники призывников — и иногда это уже чистая психология: сейчас им важно позаботиться о родном человеке, создать ему максимальный комфорт. Самим мужчинам часто тоже важно, во что они одеты, как они выглядят. Многие, по его словам, «хотят выглядеть героями».
«Это как у рыбаков: количество рыбы, которую они поймают, не зависит от того, какая на них куртка, но им важен их внешний вид, они выбирают для себя снаряжение, смотрят в зеркале, как сидит на них одежда», — объяснил собеседник Mkset. В то же время списки, с которыми сейчас ходят родственники мобилизованных — это снаряжение для передовой, а не для сборов, на которые направляются призванные мужчины, напомнил собеседник Mkset. Вероятно, часть из этих мобилизованных после учений вернется домой — например, указанная военно-учетная специальность (ВУС) окажется неподходящей. Может случиться так, что человек не имеет необходимых знаний (ВУС указана, но на самом деле в армии он необходимых навыков так и не получил).
Сейчас родственники мобилизованных призывают власти Башкирии отказаться от всех запланированных до конца года праздничных мероприятий, а на сэкономленные деньги одеть и экипировать призванных мужчин. Накануне стало известно об отмене лазерного шоу за 28 млн рублей, которое планировалось провести на открытии памятника генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади 11 октября.
При этом закупка услуг на проведение лазерного шоу стоимостью почти 28 млн рублей пока не отменена, а подрядчику за создание видео- и аудиоряда даже перечислен первый транш — порядка 7 млн рублей. Согласно счету-фактуре исполнитель эту работу выполнил. Будет ли он возвращать перечисленные средства — большой вопрос. Возможно, речь идет только о переносе праздничного мероприятия на другое, более уместное время.