Военкомат Башкирии перечислил вещи, которые пригодятся мобилизованным гражданам

Мобилизованным будет полезно иметь при себе фонарик, перочинный нож или же так называемый мультипул, который включает в себя сразу несколько инструментов, походное сидение или так называемую у туристов «хобу», а также тактические перчатки. Могут пригодиться бойцам и разнообразные батарейки, в особенности те, которые можно перезаряжать, также разрешается взять с собой кнопочный телефон и химические грелки. Председатель башкирского отделения союза ветеранов Афганистана Дмитрий Глушко в разговоре с «Башинформом» порекомендовал взять с собой несколько пар теплых носков, махровых, а лучше шерстяных и антисептики для ног (дезинфицирующие средства и средства от грибка) и обуви, он же и напомнил о не всем известной функции гигиенических прокладок для женщин, которые отлично впитывают влагу и в обуви. Среди рекомендаций Глушко также отрез полиэтилена и вакуумные мешки для одежды.