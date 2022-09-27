Военкомат Башкирии перечислил вещи, которые пригодятся мобилизованным гражданам

В рамках частичной мобилизации продолжается отправка резервистов из Башкирии. Рекомендации о вещах, которые вероятно понадобятся мобилизованным звучала на брифинге военного комиссара Башкирии, который прошел вчера, 26 сентября. Сегодня же ИА «Башинформ» опубликовало памятку о том какие вещи разрешается брать с собой, а также рекомендации граждан с боевым опытом.
Так, прибывших в воинскую часть обеспечат всем необходимым, включая медикаменты, также обеспечены мобилизованные будут и провиантом, не только на месте, но и в пути до него, для этого предусмотрен сухой паек. Немаловажная информация — теплые вещи в которых граждане добираются до мест слаживания можно будет переслать обратно домой.
В военном комиссариате про себе резервистам рекомендуют иметь средства личной гигиены (спикеры Башинформа также рекомендовали брать с собой средства женской гигиены, тампоны и прокладки, первые для остановки кровотечений, вторые в качестве стелек в обувь, которые помогут чувствовать сухость и не дадут развиваться грибку), набор необходимых лекарственных средств, набор термобелья и балаклаву или же подшлемник.
Мобилизованным будет полезно иметь при себе фонарик, перочинный нож или же так называемый мультипул, который включает в себя сразу несколько инструментов, походное сидение или так называемую у туристов «хобу», а также тактические перчатки. Могут пригодиться бойцам и разнообразные батарейки, в особенности те, которые можно перезаряжать, также разрешается взять с собой кнопочный телефон и химические грелки. Председатель башкирского отделения союза ветеранов Афганистана Дмитрий Глушко в разговоре с «Башинформом» порекомендовал взять с собой несколько пар теплых носков, махровых, а лучше шерстяных и антисептики для ног (дезинфицирующие средства и средства от грибка) и обуви, он же и напомнил о не всем известной функции гигиенических прокладок для женщин, которые отлично впитывают влагу и в обуви. Среди рекомендаций Глушко также отрез полиэтилена и вакуумные мешки для одежды.
Пригодится бойцу и металлическая кружка, которая не боится огня, а также ложка, фляга, газовая горелка, зажигалка или специальные походные спички. Дмитрий Глушко также напомнил о важности иметь при себе что-то напоминающее о доме, оберег, иконку или семейное фото.
Председатель союза пограничников Башкирии «Стражи границы» Валерий Черный дополнил рекомендации Дмитрия Глушко своими — не будет лишним спальный мешок, пауэрбэнк, маскировочный халат, нитку с иголкой, компас и саперная лопата. Однако он же предостерег от большого количества вещей при себе, и напомнил, что чем меньше у бойца с собой вещей, тем лучше.
Однако в целом, по словам добровольца Рината Халикова, бойцы на местах обеспечены всем необходимым.