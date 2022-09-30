График отключения воды в первую неделю октября в Уфе

По данным «Уфаводоканала», в пяти районах Уфы от центра до Черниковки с 3 по 10 октября полностью отключат воду. Спойлер — не пощадили никого, без воды останется даже офис «Единой России» и соседняя школа № 39 по улице Достоевского и прокуратура города. Для контраста упомянем, что воду отключат и в наркодиспансере в Черниковке. Побудут без воды и жители улицы Бакалинской.