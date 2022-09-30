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График отключения воды в первую неделю октября в Уфе

30 сентября 04:01
Фото: 1MI
Когда именно и на сколько жителей лишат и горячей и холодной воды рассказала пресс-служба Уфаводоканала 29 сентября.

По данным «Уфаводоканала», в пяти районах Уфы от центра до Черниковки с 3 по 10 октября полностью отключат воду. Спойлер — не пощадили никого, без воды останется даже офис «Единой России» и соседняя школа № 39 по улице Достоевского и прокуратура города. Для контраста упомянем, что воду отключат и в наркодиспансере в Черниковке. Побудут без воды и жители улицы Бакалинской.

Подробный график, в том числе и с указания торговых точек, кафе и прочих предприятий опубликовала пресс-служба компании. Изучить его и в соответствии с ним составить планы можно здесь.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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