Будет жарко: БашРТС предупредил жителей Уфы о предстоящих испытаниях теплосетей

Начавшийся 27 сентября в Уфе отопительный сезон набирает обороты, а вместе с ним уже на следующей неделе в квартирах уфимцев может стать очень жарко. Дело в том, что компания «БашРТС» начнет проводить испытания теплосетей.
В пресс-службе компании уточнили в какие дни жителям каких районов ждать дома жары:
Исключение составит Демский район, где испытаний теплосетей проводиться не будет не будет.
Также известно и в какие дни в квартирах уфимцев ожидается резкое «потепление» — максимальный подъём температуры запланирован на 3, 5 и 12 октября.
Если в ходе испытаний будут выявлены утечки в радиаторах об этом жильцам необходимо срочно сообщить в управляющую компанию, их обещают оперативно устранить.