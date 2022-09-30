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Будет жарко: БашРТС предупредил жителей Уфы о предстоящих испытаниях теплосетей

30 сентября 11:45
Фото: 1MI
С 3 по 14 октября батареи будут «жарить» по-максимуму по всей Уфе, исключение же составит только Демский район, сообщили в пресс-службе компании-ресурсника 30 сентября.

Начавшийся 27 сентября в Уфе отопительный сезон набирает обороты, а вместе с ним уже на следующей неделе в квартирах уфимцев может стать очень жарко. Дело в том, что компания «БашРТС» начнет проводить испытания теплосетей.

В пресс-службе компании уточнили в какие дни жителям каких районов ждать дома жары:

  • с 3 по 6 октября испытания теплосетей пройдут в Калининском, Орджоникидзевском, Октябрьском, Советском, Кировском и Ленинском районах
  • с 5 по 7 октября в Калининском и Орджоникидзевском районах
  • с 12 по 14 октября в Октябрьском районе.

Исключение составит Демский район, где испытаний теплосетей проводиться не будет не будет.

Также известно и в какие дни в квартирах уфимцев ожидается резкое «потепление» — максимальный подъём температуры запланирован на 3, 5 и 12 октября.

Если в ходе испытаний будут выявлены утечки в радиаторах об этом жильцам необходимо срочно сообщить в управляющую компанию, их обещают оперативно устранить.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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