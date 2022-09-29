В Башкирии мобилизованные граждане могут вступить в брак в день обращения

Сообщается, что для того, чтобы ускорить процедуру вступления в брак, нужно будет подать особые документы. В их числе справка от военного комиссариата, повестка или извещение. Эти документы, в свою очередь, выступят в качестве законного основания для экстренного вступления в брак.