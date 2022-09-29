В Башкирии мобилизованные граждане могут вступить в брак в день обращения

Граждане республики, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут узаконить свои отношения вступлением в официальный брак уже в день подачи заявления. Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на пресс-службу Госкомитета Башкирии по делам юстиции.
Сообщается, что для того, чтобы ускорить процедуру вступления в брак, нужно будет подать особые документы. В их числе справка от военного комиссариата, повестка или извещение. Эти документы, в свою очередь, выступят в качестве законного основания для экстренного вступления в брак.
Отмечается, что сделать это можно в соответствии с законом, предусматривающим ускоренную процедуру регистрации брака при особых обстоятельствах, к которым в том числе относится и объявленная ранее частичная мобилизация.
Ранее в пресс-службе госкомитета республики по делам юстиции раскрыли данные о том, сколько пар узаконили свои отношения в ЗАГСах республики в красивую дату 22.08.2022. Рекордсменом стал Уфимский район, где в этот день в законный брак вступили семь пар молодоженов.
Также ранее глава республики Радий Хабиров рассказал о том, кто занял должности советников по вопросам взаимодействия с мобилизованными. Сообщается, что они будут работать на пунктах сбора мобилизованных. Отмечается, что советники будут поддерживать прямой контакт с главой республики, а номера их телефонов «есть у всех заинтересованных лиц».