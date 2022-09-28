Мэр Уфы Мавлиев поручил депутатам горсовета взять шефство над семьями мобилизованных

Сегодня утром из Уфы выехали призванные в рамках частичной мобилизации мужчины. Это не первый сводный отряд, который отправился проходить боевое слаживание, часть мобилизованных уже успела добраться до точки назначения. Говоря о мобилизованных гражданах из Уфы Ратмир Мавлиев попросил депутатов Горсовета взять шефство над семьями тех, кто был мобилизован.
Я прошу каждого из вас, уважаемые депутаты, также сделать личное закрепление за членами семей.Ратмир Мавлиев
Однако в некоторой мере просьба взять шефство над семьями тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации это решенный вопрос. Решение закреплять ответственных за семьями по словам Ратмира Мавлиева он и команда администрации Уфы уже приняли перед сегодняшним заседанием горсовета.