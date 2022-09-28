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Мэр Уфы Мавлиев поручил депутатам горсовета взять шефство над семьями мобилизованных

28 сентября 07:21
Фото: 1MI
Решение о необходимости закреплять за семьями призванных в рамках частичной мобилизации прозвучало на заседании горсовета Уфы 28 сентября.

Сегодня утром из Уфы выехали призванные в рамках частичной мобилизации мужчины. Это не первый сводный отряд, который отправился проходить боевое слаживание, часть мобилизованных уже успела добраться до точки назначения. Говоря о мобилизованных гражданах из Уфы Ратмир Мавлиев попросил депутатов Горсовета взять шефство над семьями тех, кто был мобилизован.

Я прошу каждого из вас, уважаемые депутаты, также сделать личное закрепление за членами семей.Ратмир Мавлиев

Однако в некоторой мере просьба взять шефство над семьями тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации это решенный вопрос. Решение закреплять ответственных за семьями по словам Ратмира Мавлиева он и команда администрации Уфы уже приняли перед сегодняшним заседанием горсовета.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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