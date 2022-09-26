Центр помощи для ошибочно призванных по мобилизации начал работу в Уфе

Стало известно о работе в Башкирии, как и по всей России, специализированных центров содействия тем, кто был призван на службу в армию вопреки Указу о частичной мобилизации. В России уже были выявлены случаи, когда повестки ошибочно приходили отцам воспитывающим 4 и более детей и другие прецеденты, после чего и возникла необходимость в центрах, которые будут помогать призванным с нарушениями.
Для того, чтобы разобраться в каждом конкретном случае и будет работать новый центр. В Уфе расположится он в регисполкоме Народного фронта по адресу улица Кирова, 1 (Дом профсоюзов) кабинет 138. Позвонить в центр можно по номеру 8 (347) 273-55-44. Принимаются обращения и в социальных сетях, а именно в группах ВКонтакте и Одноклассники.