Центр помощи для ошибочно призванных по мобилизации начал работу в Уфе

Стало известно о работе в Башкирии, как и по всей России, специализированных центров содействия тем, кто был призван на службу в армию вопреки Указу о частичной мобилизации. В России уже были выявлены случаи, когда повестки ошибочно приходили отцам воспитывающим 4 и более детей и другие прецеденты, после чего и возникла необходимость в центрах, которые будут помогать призванным с нарушениями.