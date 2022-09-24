Призовут ли женщин в Башкирии на частичную мобилизацию

Так, в первой категории призыва — солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет младшие офицеры до 45 лет. Девушки тем временем относятся к третьему разряду и, по словам Картополова, «им вообще можно не переживать по этому поводу». По третьему разряде на ряду с мужчинами призываются женщины без офицерского звания до 45 лет, с офицерским званием до 50 лет.