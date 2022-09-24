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Призовут ли женщин в Башкирии на частичную мобилизацию

24 сентября 08:50
Фото: 1MI
21 сентября президент России объявил в стране частичную мобилизацию. Как пояснял министр обороны РФ Сергей Шойгу, коснется призыв только граждан из запаса, кто имеет боевой опыт и с нужной армии военно-учетной-специальностью. Отметим, что в запасе и на воинском учете находятся девушки. Подробнее в материале Mkset.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, согласно которой призыву подлежат только те граждане из запаса, которые имеют боевой опыт и имеют необходимую армии военно-учетную специальность. Так, в указе президента нет гендерного разделения, однако в первую категорию призыва они не попадают. Об этом говорит председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Так, в первой категории призыва — солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет младшие офицеры до 45 лет. Девушки тем временем относятся к третьему разряду и, по словам Картополова, «им вообще можно не переживать по этому поводу». По третьему разряде на ряду с мужчинами призываются женщины без офицерского звания до 45 лет, с офицерским званием до 50 лет.

К слову, накануне Миноборны озвучили военно-учетные специальности, которые необходимы армии в первую очередь — это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Как Mkset сообщили в военкомате Башкирии, призвать могут и женщин, имеющих соответствующие военно-учетные специальности, например, медработников. Однако потребность в таких специалистах минимальная.

Тем не менее напомним, что девушки, действительно, подлежат призыву. Согласно постановлению правительства РФ от ноября 2006 года «Об утверждении положения о воинском учете», специальности и направления, при наличии которых женщины подлежат постановке на воинский учет, делятся на следующие категории:

Связь: монтажник связи, антенщик, радиотелеграфист, радиотехник, телеграфист, телефонист, электрофотограф, фотолаборант и др. Радиотехника и радиоэлектронные системы и комплексы — направление подготовки в вузах.

Вычислительная техника: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин. Компьютерные сети, информационные системы (по отраслям), программирование в компьютерных системах. Информатика и вычислительная техника.

Оптические и звукометрические средства измерения и метеорология: оптик, оптик-механик. Гидрология, метеорология, прикладная геодезия, аэрофотогеодезия. Гидрометеорология, геодезия.

Медицина: дезинфектор, оператор дезинсекционных установок, рентгеномеханик. Лечебное дело, медико-профилактическое дело, стоматология, фармация, сестринское дело, лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, педиатрия.

Полиграфия: гравер, гравер валов, гравер печатных форм, гравер шрифта, фотоцинкограф. Наладчик полиграфического оборудования. Издательское дело. Технология полиграфического и упаковочного производства.

Картография: гравер оригиналов топографических карт. Специальности среднего профессионального образования. Картография.

Согласно федеральному закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», причиной для отсрочки может являться:

  • Бронь
  • Признание временно негодным к военной службе по состоянию здоровью - на срок до 6 месяцев
  • Уход за близким родственником, если нет тех, кто может осуществлять уход вместо призывника
  • Опека над братом или сестрой. Действует в случае отсутствия у детей других опекунов
  • Наличие четырех детей до 16 лет, родители-одиночки, беременность от 22 недели
  • Отсрочку получают и те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа
  • Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение тяжких преступлений
  • Предоставляется отсрочка также членам Совета Федерации и депутатам Госдумы.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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