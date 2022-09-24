Призовут ли женщин в Башкирии на частичную мобилизацию

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, согласно которой призыву подлежат только те граждане из запаса, которые имеют боевой опыт и имеют необходимую армии военно-учетную специальность. Так, в указе президента нет гендерного разделения, однако в первую категорию призыва они не попадают. Об этом говорит председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Так, в первой категории призыва — солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет младшие офицеры до 45 лет. Девушки тем временем относятся к третьему разряду и, по словам Картополова, «им вообще можно не переживать по этому поводу». По третьему разряде на ряду с мужчинами призываются женщины без офицерского звания до 45 лет, с офицерским званием до 50 лет.
К слову, накануне Миноборны озвучили военно-учетные специальности, которые необходимы армии в первую очередь — это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.
Как Mkset сообщили в военкомате Башкирии, призвать могут и женщин, имеющих соответствующие военно-учетные специальности, например, медработников. Однако потребность в таких специалистах минимальная.
Тем не менее напомним, что девушки, действительно, подлежат призыву. Согласно постановлению правительства РФ от ноября 2006 года «Об утверждении положения о воинском учете», специальности и направления, при наличии которых женщины подлежат постановке на воинский учет, делятся на следующие категории:
Связь: монтажник связи, антенщик, радиотелеграфист, радиотехник, телеграфист, телефонист, электрофотограф, фотолаборант и др. Радиотехника и радиоэлектронные системы и комплексы — направление подготовки в вузах.
Вычислительная техника: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин. Компьютерные сети, информационные системы (по отраслям), программирование в компьютерных системах. Информатика и вычислительная техника.
Оптические и звукометрические средства измерения и метеорология: оптик, оптик-механик. Гидрология, метеорология, прикладная геодезия, аэрофотогеодезия. Гидрометеорология, геодезия.
Медицина: дезинфектор, оператор дезинсекционных установок, рентгеномеханик. Лечебное дело, медико-профилактическое дело, стоматология, фармация, сестринское дело, лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, педиатрия.
Полиграфия: гравер, гравер валов, гравер печатных форм, гравер шрифта, фотоцинкограф. Наладчик полиграфического оборудования. Издательское дело. Технология полиграфического и упаковочного производства.
Картография: гравер оригиналов топографических карт. Специальности среднего профессионального образования. Картография.
Согласно федеральному закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», причиной для отсрочки может являться: