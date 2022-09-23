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Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии с 23 по 25 сентября

23 сентября 10:30
Фото: 1MI
О проведении профилактических мероприятий сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов

С сегодняшнего дня на дорогах республики стартуют проверки водителей. Мероприятия продлятся на дорогах республики в период с 23 по 25 сентября. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Сообщается, что в ходе проводимых мероприятий особое внимание автоинспекторы уделят выявлению случаев нетрезвого вождения, а также транспортным средствам, осуществляющим пассажирские перевозки и в частности перевозки детей. Данные мероприятия будут направлены на предотвращение нарушений ПДД, а также снижение числа дорожных инцидентов.

Глава ведомства также отмечает, что в эти дни на дорогах республики будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД.

Напомним, ранее стало известно о проведении аналогичных мероприятий на дорогах башкирской столицы. Как отметили в пресс-службе ГИБДД, проверки, прежде всего, затронут водителей общественного транспорта.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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