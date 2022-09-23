Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии с 23 по 25 сентября

Сообщается, что в ходе проводимых мероприятий особое внимание автоинспекторы уделят выявлению случаев нетрезвого вождения, а также транспортным средствам, осуществляющим пассажирские перевозки и в частности перевозки детей. Данные мероприятия будут направлены на предотвращение нарушений ПДД, а также снижение числа дорожных инцидентов.