Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии с 23 по 25 сентября

С сегодняшнего дня на дорогах республики стартуют проверки водителей. Мероприятия продлятся на дорогах республики в период с 23 по 25 сентября. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Сообщается, что в ходе проводимых мероприятий особое внимание автоинспекторы уделят выявлению случаев нетрезвого вождения, а также транспортным средствам, осуществляющим пассажирские перевозки и в частности перевозки детей. Данные мероприятия будут направлены на предотвращение нарушений ПДД, а также снижение числа дорожных инцидентов.
Глава ведомства также отмечает, что в эти дни на дорогах республики будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД.
Напомним, ранее стало известно о проведении аналогичных мероприятий на дорогах башкирской столицы. Как отметили в пресс-службе ГИБДД, проверки, прежде всего, затронут водителей общественного транспорта.