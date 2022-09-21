Министр здравоохранения Башкирии посетил тубдиспансер, на который жаловались Хабирову

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин оперативно отреагировал на информацию о происходящем в туберкулезном диспансере в Уфе. Суть жалоб Mkset уже излагал, мало того, видео и жалобы, которые также разместили и на странице у главы Башкирии заинтересовало следком и прокуратуру.
Как сообщает в своем телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в процессе обхода первое что он увидел — сборы младшей группы на прогулку (в жалобе сообщалось, что детишек по несколько недель не водят гулять). Также отметил министр и то, что все дети которых он повстречал были общительными, но ничего о «возможном негативном отношении персонала» министру не рассказали, причем претензий не нашлось ни у младших ребят, ни у старшей группы школьного возраста.
На пути министра также встретилась и мама, которая вместе с ребенком пребывает в стационаре с мая месяца, женщина пообщалась с Айратом Рахматуллиным и «опровергла факты жестокого обращения над детьми».
Однако с некоторыми моментами из жалобы министр согласился и заявил, что в отделении требуется ремонт для улучшения условий пребывания, уточнив, что проект сметы уже готовится.
Высказался в своем посте Айрат Рахматуллин и о системе видеонаблюдения в медицинском учреждении. — Системой видеонаблюдения оборудовано как отделение, так и коридоры, и игровая комната. Записи уже просматривают по факту обращения. Сегодня дал поручение по увеличению количества видеокамер — написал министр.