Министр здравоохранения Башкирии посетил тубдиспансер, на который жаловались Хабирову

Как сообщает в своем телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в процессе обхода первое что он увидел — сборы младшей группы на прогулку (в жалобе сообщалось, что детишек по несколько недель не водят гулять). Также отметил министр и то, что все дети которых он повстречал были общительными, но ничего о «возможном негативном отношении персонала» министру не рассказали, причем претензий не нашлось ни у младших ребят, ни у старшей группы школьного возраста.