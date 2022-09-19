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Стало известно когда закончится светомузыкальное шоу в парке Кашкадан в Уфе

19 сентября 04:55
Фото: vk.com // Город Уфа
Закончится развлекательная программа 11 октября не навсегда, а до следующего теплого сезона, сообщили в мэрии Уфы.

Светомузыкальное шоу или же поющий фонтан в обновленном парке «Кашкадан» в Уфе вероятнее всего будет работать до 11 октября, неизвестно совпадение ли это с днем Республики или же продуманный выбор даты. Однако и на эту дату могут влиять обстоятельства и в частности погода — работать фонтан будет лишь в случае, если среднесуточная температура будет держаться выше нуля.

Желающим увидеть шоу в нынешнем году напоминаем — с 3 сентября изменилось время начала вечерней программы, теперь она стартует в 21.00 вечером и 10.00 днем. Немаловажно, что днем шоу идет без музыки, а по понедельникам его и вовсе не бывает, так как этот день является техническим.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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