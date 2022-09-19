Стало известно когда закончится светомузыкальное шоу в парке Кашкадан в Уфе

Светомузыкальное шоу или же поющий фонтан в обновленном парке «Кашкадан» в Уфе вероятнее всего будет работать до 11 октября, неизвестно совпадение ли это с днем Республики или же продуманный выбор даты. Однако и на эту дату могут влиять обстоятельства и в частности погода — работать фонтан будет лишь в случае, если среднесуточная температура будет держаться выше нуля.