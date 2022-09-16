Сбербанк профинансировал предприятия Башкирии на 11 млрд рублей в рамках господдержки

«Введенные меры поддержки помогли обеспечить стабильную работу тысяч предпринимателей и крупных компаний. А для кого-то льготное кредитование стало хорошей возможностью для реализации перспективных проектов. Учитывая, что объемы льготного финансирования бизнеса продолжают расти, это значит, что владельцы предприятий активно вкладываются в развитие своего дела, чтобы вывести компанию на новый уровень и сохранить рабочие места своим сотрудникам».