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Сбербанк профинансировал предприятия Башкирии на 11 млрд рублей в рамках господдержки

16 сентября 08:02
Фото: sberbank.ru
Более 550 предприятий Республики Башкортостан воспользовались господдержкой в рамках различных программ льготного кредитования в Сбербанке.

Общая сумма финансирования с начала 2022 года превысила 11 млрд рублей.

Так, по программам поддержки системообразующих предприятий Сбербанк в Башкирии выдал 8 кредитов на 4,6 млрд рублей.

По программе Минсельхоза финансирование получили 258 предприятий республики на сумму, превышающую 2,8 млрд рублей.

По программе «Господдержка 13,5% - 15%» для малого и среднего предпринимательства Сбербанк в Республике Башкортостан выдал 245 кредитов на сумму 2,5 млрд рублей.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Введенные меры поддержки помогли обеспечить стабильную работу тысяч предпринимателей и крупных компаний. А для кого-то льготное кредитование стало хорошей возможностью для реализации перспективных проектов. Учитывая, что объемы льготного финансирования бизнеса продолжают расти, это значит, что владельцы предприятий активно вкладываются в развитие своего дела, чтобы вывести компанию на новый уровень и сохранить рабочие места своим сотрудникам».

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«Программа Минсельхоза оказалась одной из самых популярных среди всех программ государственной поддержки. Благодаря введенным мерам предприятия республики получают финансирование по льготным ставкам, что позволяет им наращивать производственные мощности, расширять ассортимент и качество производимой продукции».

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