Сбербанк профинансировал предприятия Башкирии на 11 млрд рублей в рамках господдержки

Общая сумма финансирования с начала 2022 года превысила 11 млрд рублей.
Так, по программам поддержки системообразующих предприятий Сбербанк в Башкирии выдал 8 кредитов на 4,6 млрд рублей.
По программе Минсельхоза финансирование получили 258 предприятий республики на сумму, превышающую 2,8 млрд рублей.
По программе «Господдержка 13,5% - 15%» для малого и среднего предпринимательства Сбербанк в Республике Башкортостан выдал 245 кредитов на сумму 2,5 млрд рублей.
Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:
«Введенные меры поддержки помогли обеспечить стабильную работу тысяч предпринимателей и крупных компаний. А для кого-то льготное кредитование стало хорошей возможностью для реализации перспективных проектов. Учитывая, что объемы льготного финансирования бизнеса продолжают расти, это значит, что владельцы предприятий активно вкладываются в развитие своего дела, чтобы вывести компанию на новый уровень и сохранить рабочие места своим сотрудникам».
Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:
«Программа Минсельхоза оказалась одной из самых популярных среди всех программ государственной поддержки. Благодаря введенным мерам предприятия республики получают финансирование по льготным ставкам, что позволяет им наращивать производственные мощности, расширять ассортимент и качество производимой продукции».