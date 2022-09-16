Из Уфы запустят прямой авиарейс в Минеральные воды

Прямой авиарейс из Уфы в Минеральные воды будет доступен с декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании Аэрофлот.
Сообщается, что прямые рейсы будут также запущены из таких городов, как Санкт-Петербург, Пермь, Казань, Самара и Екатеринбург. При этом рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга будут осуществляться ежедневно. Из остальных городов — трижды в неделю.
Планируется, что авиарейсы будут выполняться на воздушных судах A320.
Напомним, ранее стало известно, что авиарейсы из Уфы в пермь вновь запустят уже в сентябре этого года. Так, по информации, представленной в аэропорту «Большое Савино», перелёты на пассажирском самолёте ATR 72 будут осуществляться в период с 9 сентября по 28 октября 2022 года.
Также ранее несколько авиарейсов воздушных судов отменили в международном аэропорту «Уфа» из-за неблагоприятных погодных условий. Свои коррективы в расписание вылетов внёс густой туман, повисший над Уфой в начале этой недели.