Из Уфы запустят прямой авиарейс в Минеральные воды

Напомним, ранее стало известно, что авиарейсы из Уфы в пермь вновь запустят уже в сентябре этого года. Так, по информации, представленной в аэропорту «Большое Савино», перелёты на пассажирском самолёте ATR 72 будут осуществляться в период с 9 сентября по 28 октября 2022 года.