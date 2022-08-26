Рейсы из Перми в Уфу возобновятся в сентябре 2022 года

Возобновление авиарейсов из Перми в Уфу состоится уже в сентябре этого года. Соответствующая информация появилась ранее в расписании полетов Пермского аэропорта.
Так, согласно данным на табло, перелёты на пассажирском самолёте ATR 72 будут осуществляться в период с 9 сентября по 28 октября 2022 года. Время пребывания в воздухе во время полета составит в среднем 1 час 25 минут.
Напомним, ранее стало известно о запуске авиарейсов из Уфы в Иран, которые планируется запустить уже в ближайшем времени. Также ранее у жителей Уфы появилась возможность без пересадок добраться на самолёте до Элисты — столицы республики Калмыкия.