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Рейсы из Перми в Уфу возобновятся в сентябре 2022 года

26 августа 13:03
Фото: 1MI
Популярный авиамаршрут вновь запустится с 9 сентября, сообщается в аэропорту Большое Савино

Возобновление авиарейсов из Перми в Уфу состоится уже в сентябре этого года. Соответствующая информация появилась ранее в расписании полетов Пермского аэропорта.

Так, согласно данным на табло, перелёты на пассажирском самолёте ATR 72 будут осуществляться в период с 9 сентября по 28 октября 2022 года. Время пребывания в воздухе во время полета составит в среднем 1 час 25 минут.

Напомним, ранее стало известно о запуске авиарейсов из Уфы в Иран, которые планируется запустить уже в ближайшем времени. Также ранее у жителей Уфы появилась возможность без пересадок добраться на самолёте до Элисты — столицы республики Калмыкия.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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