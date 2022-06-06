«Нужно ехать в Казань»: у властей потребовали вернуть прямые рейсы из Уфы в Турцию

В прошлые годы из Уфы вылетали в Турцию через "Турецкие авиалинии"! Куда же они пропали?! Нам, гражданам Башкортостана, города Уфы очень неуютно вылетать в Турцию. Для этого нужно ехать или в Казань, или в Екатеринбург. А это время езды на автомобиле или на поезде занимает больше времени, чем полёт из нашего города в Стамбул.Хайруллин Н.Н.