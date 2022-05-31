«Не справляется с задачами»: житель Кумертау попросил Хабирова проверить работу мэра

Отметим также, что это не первый случай, когда жители Кумертау просят обратить внимание на работу властей города. Так, жительница обратилась в местную администрацию с предложением обязать предприятие по озеленительным работам МУП ДОР завезти землю для благоустройства могил в район 17 квартала кладбища на Воротыновке. На данное предложение, по словам женщины, в администрации ей посоветовали самой набрать набрать грунт в одном из кварталов кладбища, где сейчас выкапывают новые могилы.