Cбер начинает принимать заявки на сельскую ипотеку

«Мы рады возобновить прием заявок на государственную программу сельской ипотеки. Это важный проект помогает кардинально улучшить жилищные условия россиян, которые живут на сельских территориях. На сайте сервиса Домклик наши клиенты могут найти актуальный список сельских территорий и агломераций, в которых можно приобрести жильё в рамках этой ипотечной программы. А оформить её можно онлайн — быстро и просто».