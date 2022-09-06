Сбер предлагает использовать российские разработки на всех системах кибербезопасности

По словам Кузнецова, хакерам дают отпор центры киберзащиты. Именно они в первую очередь должны иметь российский софт. В Сбере есть такой центр. 90% в нем - это собственные разработки банка. В целом в РФ таких центров крайне мало - только пять. Однако быть их должно намного больше.