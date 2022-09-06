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Сбер предлагает использовать российские разработки на всех системах кибербезопасности

6 сентября 13:36
В современных условиях софт в сфере кибербезопасности имеет особое значение, заявил заместитель главы правления Сбербанка Станислав Кузнецов на сессии Восточного экономического форума «Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта».

Кузнецов пояснил, что российскую инфраструктуру хотят вывести из строя. Так, за прошедший квартал на Сбер было совершено 450 DDoS-атак. 350 из них отразили его «дочки». Это столько же, сколько было за последнюю пятилетку. Об этом пишет newsnn.ru.

Активнее всего киберпреступники действовали в трех направлениях. Речь идет о сетевых атаках, фишинге и телефонном мошенничестве. Противостоять этим действиям получается за счет уникальных технологических решений. К примеру, в борьбе с телефонным мошенничеством хорошо себя зарекомендовала библиотека голосов преступников.

По словам Кузнецова, хакерам дают отпор центры киберзащиты. Именно они в первую очередь должны иметь российский софт. В Сбере есть такой центр. 90% в нем - это собственные разработки банка. В целом в РФ таких центров крайне мало - только пять. Однако быть их должно намного больше.

К 2025 году в стране должны применяться исключительно отечественные разработки. В системах кибербезопасности надо использовать только российские решения, независимо от их масштаба. В пристальном внимании и подключении госинститутов нуждаются две области. Здесь имеется в виду защита облаков и высоконагруженных систем. К сожалению, для серьезных корпораций конкурентоспособных российских решений тут все еще нет, пояснил финансист.

Станислав Кузнецов напомнил, что у Сбера имеется несколько разработок в области кибербезопасности, которыми организация гордится. Среди них система антифрода, позволяющая предотвращать 99% телефонного мошенничества, и система анализа киберугроз (по мнению зарубежных экспертов, лучшая в мире). В сфере кибербезопасности Российской Федерации надо лишь два года на еще один рывок для обеспечения отечественными разработками защиты всего периметра страны.

Кузнецов добавил, что РФ необходим единый орган управления, одинаковые правила и требования, единые процессы, распространяющиеся как на государство, так и на бизнес.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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