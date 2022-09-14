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В Уфе с торгов ушел еще один объект культурного наследия

14 сентября 15:29
Фото: vk.com Башкультнаследие
На аукционе за 2 миллиона рублей был продан «Дом Тихониных», который располагается в Уфе на улице Коммунистической.

В Уфе за 2 миллиона рублей был продан еще один объект культурного наследия — «Дом Тихониных». Как сообщает член совета по правам человека РБ Эльза Маулимшина, покупателем стал ООО «Реставратор».

Так, по данным Спарк-Интерфакс, компания была учреждена в июне этого года Динарой Хабибуллиной. Отрасль компании — деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика. Отметим, что женщина до 2018 года владела компанией «Специализированный застройщик „СтроиТЭК“», которая застраивает в Уфе территорию рядом с «Домом Тихониных».

— Судьба Дома Тихониных аналогична судьбе Усадьбы Степановых-Зориных. Здание обрело собственника с четвертой попытки (две последние были в этом году). Я очень надеюсь, что лица, аффилированные с застройщиком СтроиТЭК, реально отреставрируют здание, — пишет Эльза Маулимшина.

Напомним, что крайний раз на продажу объект культурного наследия был выставлен в августе этого года, начальная стоимость также составила 1 рубль.

Ранее, «Дом Тихониных» ушел с торгов за 3,3 миллиона рулей, однако в конечном счете компания договор заключать не стала, следовательно, сделка не состоялась и здание вновь было выставлено на торги.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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