В Уфе с торгов ушел еще один объект культурного наследия

Так, по данным Спарк-Интерфакс, компания была учреждена в июне этого года Динарой Хабибуллиной. Отрасль компании — деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика. Отметим, что женщина до 2018 года владела компанией «Специализированный застройщик „СтроиТЭК“», которая застраивает в Уфе территорию рядом с «Домом Тихониных».