В Уфе с торгов ушел еще один объект культурного наследия

В Уфе за 2 миллиона рублей был продан еще один объект культурного наследия — «Дом Тихониных». Как сообщает член совета по правам человека РБ Эльза Маулимшина, покупателем стал ООО «Реставратор».
Так, по данным Спарк-Интерфакс, компания была учреждена в июне этого года Динарой Хабибуллиной. Отрасль компании — деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика. Отметим, что женщина до 2018 года владела компанией «Специализированный застройщик „СтроиТЭК“», которая застраивает в Уфе территорию рядом с «Домом Тихониных».
— Судьба Дома Тихониных аналогична судьбе Усадьбы Степановых-Зориных. Здание обрело собственника с четвертой попытки (две последние были в этом году). Я очень надеюсь, что лица, аффилированные с застройщиком СтроиТЭК, реально отреставрируют здание, — пишет Эльза Маулимшина.
Напомним, что крайний раз на продажу объект культурного наследия был выставлен в августе этого года, начальная стоимость также составила 1 рубль.
Ранее, «Дом Тихониных» ушел с торгов за 3,3 миллиона рулей, однако в конечном счете компания договор заключать не стала, следовательно, сделка не состоялась и здание вновь было выставлено на торги.