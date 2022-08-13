«Отказной» исторический «Дом Тихониных» в Уфе выставили на аукцион за 1 рубль

Стартовая цена исторического лота традиционно равна всего лишь одному рублю. В прошлый раз «Дом Тихониных» победитель аукциона было получил за 3,3 миллиона рублей, однако договор заключать не стал, сделка не состоялась и здание вновь выставлено на торги.