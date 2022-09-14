Корпорация МСП: молодежь вовлекается в бизнес

По словам Исаевича, «зонтичные» поручительства — это форма господдержки предпринимателей, осуществляемая через Корпорацию МСП. Важный ее плюс – оперативность: кредит под поручительство корпорации до 50% оформляется в режиме одного окна банка. Такая схема помогает получить кредит с целью развития бизнеса, при этом снижаются процентные ставки — до 1-1,5% в текущем году. В итоге каждый четвертый кредит был получен бизнесом с помощью «зонтичных» поручительств. Благодаря данной программе свыше 21 тысячи предпринимателей получили свыше 180 миллиардов рублей кредитных средств. Это рекорд в работе корпорации. Причем 98% кредитов при поддержке государства выдано микро- и малому бизнесу.