В Уфе МВД проводит проверку по факту скандала в детской поликлинике

Стало известно, что по факту инцидента в детской стоматологической поликлинике в Уфе сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Как сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе МВД по Башкирии, заявление к ним поступило в день инцидента — 2 сентября.
Напомним, что 2 сентября мать одного и пациентов детского стоматологической поликлиники оскорбляла сотруднику регистратуры и угрожала ей. В Минздраве Башкирии сообщили, что подобная реакция со стороны женщины для сотрудников остается загадкой, ведь в приеме ее ребенку не отказывали и в этот же день его приняли.
К слову, позже женщина принесла извинения лечащему врачу, но не сотруднице регистратуры, в адрес которой были сказаны оскорбления и угрозы.