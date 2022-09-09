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В Уфе МВД проводит проверку по факту скандала в детской поликлинике

9 сентября 10:56
Фото: 1MI
В начале сентября женщина устроила скандал в детской стоматологической поликлинике № 7 в Уфе. Заявление на агрессивно настроенную родительницу написала сотрудница регистратуры;

Стало известно, что по факту инцидента в детской стоматологической поликлинике в Уфе сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Как сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе МВД по Башкирии, заявление к ним поступило в день инцидента — 2 сентября.

Напомним, что 2 сентября мать одного и пациентов детского стоматологической поликлиники оскорбляла сотруднику регистратуры и угрожала ей. В Минздраве Башкирии сообщили, что подобная реакция со стороны женщины для сотрудников остается загадкой, ведь в приеме ее ребенку не отказывали и в этот же день его приняли.

К слову, позже женщина принесла извинения лечащему врачу, но не сотруднице регистратуры, в адрес которой были сказаны оскорбления и угрозы.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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