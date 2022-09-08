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В Минздраве Башкирии прокомментировали скандал в детской стоматологии

8 сентября 14:40
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Инцидент произошёл ранее в детской стоматологической клинике. На видео, появившемся в соцсетях, женщина кричит матом и угрожает сотрудникам медучреждения

Ранее Mkset сообщал об инциденте, случившемся ранее в одной из детских стоматологий в Уфе. Напомним, женщина устроила скандал в регистратуре медучреждения, а также озвучила ряд угроз в адрес сотрудников.

В пресс-службе регионального Минздрава Mkset сообщили, что инцидент произошёл 2 сентября в Детской стоматологической клинике № 2 по улице Блюхера. Сообщается, что женщина обратилась в медучреждение примерно в 20:15, при этом в ведомстве отмечают, что в стоматологии есть круглосуточный кабинет.

По одной из популярных версий, причиной негодования у женщины стало то, что её ребёнку якобы отказали в приёме. В Минздраве РБ эту версию не подтвердили, сообщив, что женщине не отказали. В очереди на приём к специалисту перед женщиной было 3-4 человека. Отмечается, что персонал учреждения так и не понял, что именно спровоцировало у клиентки столь бурную реакцию.

В конечном счёте женщину с ребёнком приняли. Та принесла врачу свои извинения. Примечательно, что перед сотрудницей регистратуры, в адрес которой ранее последовали угрозы и поток нецензурной брани, женщина не извинилась.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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