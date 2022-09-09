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Башкирия закупила ещё 26 единиц городских автобусов

9 сентября 03:31
Фото: 1MI
Всего с начала транспортной реформы было закуплено более одной тысячи городских автобусов.

Автопарк уфимского общественного транспорта пополнился еще на 26 автобусов «Нефаз». Как сообщает глава региона в своих социальных сетях, новые автобусы будут распределены на «самые востребованные» у жителей города маршруты.

Кроме того, Радий Хабиров заявляет, что с начала транспортной реформы республикой было закуплено 1006 единиц автобусов малого, среднего и большого класса.

Напомним, что в конце августа Уфа получила ещё 37 новых автобусов, которые были распределены между маршрутами под номерами 30, 30к, 39, 51/51а, 57, 69 и 74.

Между тем, накануне в Уфе автобус «Башавтотранса» проигнорировал пассажиру в инвалидном кресле. Как сообщают очевидцы, водители автобуса отказываются помогать девушка попасть в автобус и закрывают двери «с назальным видом».

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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