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В Уфе девушку в инвалидном кресле игнорируют и не загружают в автобус «Башавтотранса»

7 сентября 07:03
Фото: скриншот видео из телеграм-канала @UFA_RB
Очевидцы уверяют, что это происходит несколько дней подряд и выкладывают видео в соцсетях 7 сентября.

В соцсетях неравнодушные граждане пожаловались на ситуацию с общественным транспортом. А именно на невозможность попасть в автобус девушке на инвалидной коляске. По словам авторов водители попросту игнорируют девушку, которая пытается уехать на общественном транспорте.

Уже какой день девушка (инвалид) не может попасть в автобус, водители низкопольных автобусов отказываются помогать девушке с ограниченными возможностями и с нахальными видами закрывая двери уезжают. Низкопольный автобус 69 маршрута.текст жалобы в соцсетях

Оперативного комментария от ГУП «Башавтотранс» получить не удалось, корреспондент Mkset направил на предприятие редакционный запрос.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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