В Уфе девушку в инвалидном кресле игнорируют и не загружают в автобус «Башавтотранса»

В соцсетях неравнодушные граждане пожаловались на ситуацию с общественным транспортом. А именно на невозможность попасть в автобус девушке на инвалидной коляске. По словам авторов водители попросту игнорируют девушку, которая пытается уехать на общественном транспорте.
Уже какой день девушка (инвалид) не может попасть в автобус, водители низкопольных автобусов отказываются помогать девушке с ограниченными возможностями и с нахальными видами закрывая двери уезжают. Низкопольный автобус 69 маршрута.текст жалобы в соцсетях
Оперативного комментария от ГУП «Башавтотранс» получить не удалось, корреспондент Mkset направил на предприятие редакционный запрос.