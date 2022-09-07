Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал разбушевавшихся бродячих собак главной задачей города

В ответ Мавлиеву начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии УФы Рустем Хамитов заявил, что часть собак была отловлена еще вчера (об этом сообщал и Mkset), а сейчас эти работы продолжаются. Также Хамитов рассказал и о причинах осеннего нашествия собак в город, по его мнению он обусловлен концом садово-огородного сезона. У собак закончилась подкормка, которую обеспечивают им сердобольные жители садовых товариществ и они в поисках пропитания мигрируют в город.