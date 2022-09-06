УФАС по Башкирии намерено добиться запрета стройки возле парка в микрорайоне «Южный»

К настоящему моменту администрация не отчиталась об исполнении этого требования, сообщил руководитель управления Андрей Хомяков на пресс-конференции во вторник, 6 сентября.
«Считаем, что предупреждение не исполнено», — прокомментировал он.
В связи с этим в ведомстве намерены возбудить административное дело и заставить мэрию устранить нарушения антимонопольного законодательства.
Как сообщалось ранее, разрешение на проектирования здания на улице Зайнаб Биишевой возле нового сквера в микрорайоне «Южный» было выдано компании «Карина» еще в 2013 году. Разрешение же на строительство было получено в апреле этого года. Согласно планам компании в здании разместится частный детский сад, подземная парковка, магазин и кафе. Строительство объекта планировали завершить в марте 2023 года.
Между тем с планами застройщика не согласны местные жители. Они указали, что согласно проекту планировки сквера, разработанному Институтом развития городов РБ, на этом участке, расположенном по другую сторону Зайнаб Биишевой, должна была появиться площадка для стритбола, а также место для выгула собак. Кроме того, он отмечают, что вблизи этого участка находится смотровая площадка. Однако строящееся здание полностью перекрывает вид на речной склон.
Факты незаконного предоставления земельного участка компании «Карина» выявила и прокуратура. Там во время проверки по жалобам жителей микрорайона установили, что разрешительная документация обществу была выдана «вразрез утвержденным проектам планировки и межевания территории». Надзорное ведомство потребовало у мэрии устранить нарушения федерального законодательства.