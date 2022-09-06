УФАС по Башкирии намерено добиться запрета стройки возле парка в микрорайоне «Южный»

Между тем с планами застройщика не согласны местные жители. Они указали, что согласно проекту планировки сквера, разработанному Институтом развития городов РБ, на этом участке, расположенном по другую сторону Зайнаб Биишевой, должна была появиться площадка для стритбола, а также место для выгула собак. Кроме того, он отмечают, что вблизи этого участка находится смотровая площадка. Однако строящееся здание полностью перекрывает вид на речной склон.