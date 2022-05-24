Мэрия Уфы незаконно предоставила участок земли рядом с парком в «Южном»

Ранее жители микрорайона «Южный» обнаружили, что на участке, который находится рядом с новым сквером, началось строительные работы. На землях возводится административное здание с подземным паркингом. При этом во время общественных слушаниях проектировщики заявляли, что на этой территории появится площадка для стритбола, а также место для выгула собак.
Местные жители выступили против строительства объекта. Они считают, что участок должен быть продолжением сквера, к тому же строящееся здание закроет красивый вид на склон.
В связи с обращениями граждан прокуратура провела проверку. В ответах, которые поступили к настоящему моменту нескольким активистам, говорится, что во время проверки подтвердились «факты незаконного предоставления ООО «Карина» земельного участка и выдачи разрешительной документации в разрез утвержденным проектам планировки и межевания территории».
Надзорное ведомство потребовало у мэрии устранить нарушения федерального законодательства.
В городской мэрии пояснили, что решение о предоставлении спорного участка в аренду было принято в 2013 году. На общественных слушаниях по скверу в микрорайоне «Южный» рассматривался «с оговоркой, что это может произойти в случае снятия обременения».
Как сообщал Mkset, на площадке возводится административное здание с подземным паркингом. Работы ведет ООО СЗ «Стройвысота-Инвест» по заказу ООО «Карина». Обе компании находятся по одному и тому же адресу. Разрешение на строительство получено 8 апреля. Здание планируется двухэтажным, с мансардой и подземным паркингом, в нем откроются магазин, кафе и частный детский сад.
Руководителем ООО «Карина» выступает Рустем Байбурин, который, как следует из открытых источников, ранее работал главным специалистом отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского района Уфы.