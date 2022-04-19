Снова незаконная стройка: уфимцы заподозрили власти в махинациях с парком «Южный»

«Почему на месте парка вдруг образовалось административное здание? Генплан был утвержден, вы сами ездили и снимали видео на всеобщее обозрение. Как так быстро администрация под видом парка вдруг передала землю в частные руки? Верните землю людям и парку!», — написала жительница микрорайона.
Сквер проектировал Институт развития городов Башкирии. Как следует из генерального плана, размещенного в группе планировщиков, часть территории парка, ограниченной территорией хозкорпуса (насосной), а также улицами Волонтеров, Зайнаб Биишевой и Равиля Бикбаева, планировали обустроить в первую очередь. Работы на еще одном сравнительно небольшом участке, расположенном по другую сторону Зайнаб Биишевой, должны были завершить в рамках второго этапа благоустройства. Здесь планировали сделать построить площадку для стритбола, а также место для выгула собак.
Корреспондент Mkset убедился, что в настоящий момент участок ограничен забором, на территорию завезены вагончик-бытовка, техника и стройматериалы. При этом на части участка не так давно были высажены и растут сосны.
Из паспорта объекта строительства следует, что возводится административное здание с подземным паркингом. Заказчиком работ выступает ООО «Карина», разрешение на строительство ему выдано 8 апреля. Застройщиком выступает ООО СЗ «Стройвысота-Инвест». Обе организации юридически находятся по одному адресу.
Руководитель проекта Рустем Байбурин сообщил Mkset, что здание будет двухэтажным, на первом из которых будут расположены магазин и кафе. На втором этаже часть помещений будут офисными, часть предназначены для учреждений дошкольного образования. Здание возводится частным инвестором.
Ранее глава региона Радий Хабиров раскритиковал подчиненных за затянувшиеся работы в этом парке. По словам и. о. министра ЖКХ Алана Марзаева, объект почти готов, однако Mkset обнаружил в нем ряд недоделок и брак.
Mkset попросил мэрию прокомментировать ситуацию.