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Снова незаконная стройка: уфимцы заподозрили власти в махинациях с парком «Южный»

19 апреля 13:27
Фото: 1mediainvest.ru
На площадке для стритбола в парке микрорайоне «Южный» начали строить административное здание, сообщили местные жители в комментариях к посту Радия Хабирова.

«Почему на месте парка вдруг образовалось административное здание? Генплан был утвержден, вы сами ездили и снимали видео на всеобщее обозрение. Как так быстро администрация под видом парка вдруг передала землю в частные руки? Верните землю людям и парку!», — написала жительница микрорайона.

Фото: 1MediaInvest

Сквер проектировал Институт развития городов Башкирии. Как следует из генерального плана, размещенного в группе планировщиков, часть территории парка, ограниченной территорией хозкорпуса (насосной), а также улицами Волонтеров, Зайнаб Биишевой и Равиля Бикбаева, планировали обустроить в первую очередь. Работы на еще одном сравнительно небольшом участке, расположенном по другую сторону Зайнаб Биишевой, должны были завершить в рамках второго этапа благоустройства. Здесь планировали сделать построить площадку для стритбола, а также место для выгула собак.

Фото: vk.com

Корреспондент Mkset убедился, что в настоящий момент участок ограничен забором, на территорию завезены вагончик-бытовка, техника и стройматериалы. При этом на части участка не так давно были высажены и растут сосны.

Фото: 1MediaInvest

Из паспорта объекта строительства следует, что возводится административное здание с подземным паркингом. Заказчиком работ выступает ООО «Карина», разрешение на строительство ему выдано 8 апреля. Застройщиком выступает ООО СЗ «Стройвысота-Инвест». Обе организации юридически находятся по одному адресу.

Руководитель проекта Рустем Байбурин сообщил Mkset, что здание будет двухэтажным, на первом из которых будут расположены магазин и кафе. На втором этаже часть помещений будут офисными, часть предназначены для учреждений дошкольного образования. Здание возводится частным инвестором.

Ранее глава региона Радий Хабиров раскритиковал подчиненных за затянувшиеся работы в этом парке. По словам и. о. министра ЖКХ Алана Марзаева, объект почти готов, однако Mkset обнаружил в нем ряд недоделок и брак.

Mkset попросил мэрию прокомментировать ситуацию.

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