Пропавшую без вести 18-летнюю девушку нашли мёртвой в Башкирии

Волонтёры поискового отряда «БашРегионСпас» обнаружили тело пропавшей без вести 18-летней девушки. Об этом сообщается в соцсетях поисковой организации.
Сообщается, что тело девушки удалось обнаружить сегодня, 6 сентября. Причина гибели выясняется.
Напомним, ранее в Уфе пропавшую 8-летнюю девочку нашли в квартире у незнакомых людей. Девочка пропала утром во время прогулки на проспекте Октября — на её розыски отправились волонтёры и опытные поисковики. Как стало известно позднее девочку «приютил» у себя подросток, к которому та обратилась за помощью, далее его мама связалась с сотрудниками службы 112.
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