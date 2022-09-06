Пропавшую без вести 18-летнюю девушку нашли мёртвой в Башкирии

Напомним, ранее в Уфе пропавшую 8-летнюю девочку нашли в квартире у незнакомых людей. Девочка пропала утром во время прогулки на проспекте Октября — на её розыски отправились волонтёры и опытные поисковики. Как стало известно позднее девочку «приютил» у себя подросток, к которому та обратилась за помощью, далее его мама связалась с сотрудниками службы 112.