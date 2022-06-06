Пропал человек в Башкирии или в Уфе: куда обращаться, кому звонить и что делать

В России ежегодно пропадают более 180 тысяч человек, 30 тысяч из них — это дети. В Башкирии исчезают около тысячи. Таковы данные поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Мужчины пропадают чаще женщин, в основном это люди среднего возраста, в 80% — жители городов. Больше всего пропадают в период с июля по сентябрь. Самая трудная категория граждан для поисковиков — это пожилые люди. Чаще всего они страдают деменцией, потерей памяти и хроническими заболеваниями.
Обратиться в ближайший районный отдел полиции и написать заявление о пропаже. Важно: написать его может и родственник и знакомый. Полицейские обязаны принять заявление даже от знакомых, в случае, если пропавшему может угрожать опасность (например, если увидели потерянного старика в лесу, ребенка, который гуляет один или в неположенном месте).Важно при себе иметь документы: паспорт, права. Также будет эффективнее, если принести документы пропавшего. Очень важно максимально точно дать характеристику пропавшего: цвет волос, рост, телосложение, вплоть до деталей — носит очки, есть тату, родимые пятна. Обязательно указать, страдает ли человек хроническими заболеваниями, ориентируется ли в пространстве, есть ли у него травмы, какой у него образ жизни.Отдельный пункт — указать, при каких обстоятельствах человек пропал, во что был одет, есть ли у него с собой аксессуары (кепка, очки, шарф, рюкзак и т. д.), телефон, деньги, документы. Дать полицейским сравнительно недавнее фото пропавшего, оставить им свой номер, быть всегда на связи.Обратиться к волонтерам, написать объявление в соцсетях с просьбой распространить информацию.
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Поисковый отряд «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52Второй день поисков: главные ошибки
Если человек на вторые сутки числится пропавшим, не стоит отчаиваться. Главное — продолжать поиски и привлечь к ним как можно больше внимание. Продолжайте выходить на связь с волонтерами, писать о пропавшем в социальных сетях.Одна из роковых ошибок, по словам полицейских, — заявлять о пропаже на третий день суток. Важно понимать — для поисков критически важен каждый день, каждая минута. Никаких временных рамок нет. Кроме того, не стоит рассчитывать на свои силы. Поисками должны заниматься компетентные люди, у которых больше возможности и полномочий. Если пропавший человек потерялся в лесу и с ним есть связь, то важно не названивать ему каждые 5 минут, чтобы его телефон сел.
По словам руководителя башкирской поискового отряда, члена Совета по правам человека при главе РБ Олеси Пышкиной, в республике до сих пор не решена системная проблема пропажи без вести людей, страдающих деменцией. Речь идет о проблемах взаимодействия волонтеров, сотрудников полиции и администрацией медучреждений.
При этом, по ее словам, ситуация не меняется с 2017 года. «К примеру, в отделениях нейрохирургии лежат люди, которые буквально не отвечают сами за себя. За такими пациентами в медучреждениях не следят и у нас есть много случаев, когда они…уходили из больницы и вновь пропадали. В 2020 году среди 676 пропавших 10% — люди, которые пропали из больниц. У нас был случай, когда за пару недель в одной из уфимских больниц за двое суток из отделения нейрохирургии пропали пять человек! А ведь этого легко можно избежать», — утверждает Олеся Пышкина.
Среди необходимых мер — оперативное межведомственное взаимодействие. Руководитель поискового отряда приводит наглядный пример: «Близкие пропавшего 85-летнего мужчины два дня показывали снимки сотрудникам городских больниц, просили их показать тех, кто никак не идентифицирован и находится в том же возрасте. Но им отказывали каждый раз, ссылаясь то на врачебную тайну, то еще по каким-то причинам. Спустя 2 дня выяснилось, что все это время дедушка с травмами находился в больнице!» — рассказывает Пышкина.