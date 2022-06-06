Пропал человек в Башкирии или в Уфе: куда обращаться, кому звонить и что делать

Обратиться в ближайший районный отдел полиции и написать заявление о пропаже. Важно: написать его может и родственник и знакомый. Полицейские обязаны принять заявление даже от знакомых, в случае, если пропавшему может угрожать опасность (например, если увидели потерянного старика в лесу, ребенка, который гуляет один или в неположенном месте).Важно при себе иметь документы: паспорт, права. Также будет эффективнее, если принести документы пропавшего. Очень важно максимально точно дать характеристику пропавшего: цвет волос, рост, телосложение, вплоть до деталей — носит очки, есть тату, родимые пятна. Обязательно указать, страдает ли человек хроническими заболеваниями, ориентируется ли в пространстве, есть ли у него травмы, какой у него образ жизни.Отдельный пункт — указать, при каких обстоятельствах человек пропал, во что был одет, есть ли у него с собой аксессуары (кепка, очки, шарф, рюкзак и т. д.), телефон, деньги, документы. Дать полицейским сравнительно недавнее фото пропавшего, оставить им свой номер, быть всегда на связи.Обратиться к волонтерам, написать объявление в соцсетях с просьбой распространить информацию.