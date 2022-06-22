Пропавшую в Уфе 8-летнюю девочку «приютил» незнакомец

Поисками ребенка занимались 11 «опытных обученных поисковиков», также помощь оказывали и добровольцы. По словам информационного координатора «Лизы Алерт», отряд патрулировал улицы, дворы, детские площадки и подъезды, однако информации о местонахождении девочки не было.
— Это всё меньше напоминало «заигралась на прогулке» и прочие «нестрашные» версии — точно что-то случилось, пишет координатор.
К счастью, ребенок нашелся на Проспекте Октября. Отмечается, что девочка сама попросила помощи у гуляющих подростков и один из них «ее приютил». Так, мама подростка позвонила в службу «112» и сообщила местоположение девочки.
— Это образцовое поведение взрослого человека: пожалуйста, обращайте внимание на одиноких детей на улице. Спасибо от нас этой неравнодушной женщине, отмечает координатор поискового отряда.
Напомним, что девочка днем 20 июня ушла гулять, однако спустя время домой не вернулась. Мама ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Так, как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, ребенка нашли на проспекте Октября уже ночью.